Σύνοδος Κορυφής: Άναψαν τα αίματα – Αποχώρησε οργισμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των «27» της ΕΕ, αφού Βορράς και Νότος φαίνεται πως διαφωνούν σε βασικά ζητήματα αναφορικά με την ενεργειακή κρίση και την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, τα θέματα δηλαδή που είναι σήμερα επί τάπητος.

Η συνεδρίαση είναι μαραθώνια, ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί καθώς οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς.

Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, αφού κάποια στιγμή ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα για να καθαρίσει όπως είπε το μυαλό του.

«Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το», είπε απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες ο κ. Σάντσεθ.

Apparently Spanish PM Pedro Sanchez has left the room. Meeting paused, I'm told. Looks like this summit is going to go later than planned.

Things are not going well at #EUCO energy price capping discussion.

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα Ultima Hora, ο Πέδρο Σάντσεθ διάβασε στο Twitter ανάρτηση δημοσιογράφου του France 24, σύμφωνα με την οποία αποκάλυπτε πως ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα ασκούσε βέτο στις αποφάσεις της Συνόδου. Εξοργισμένος που αυτή η πληροφορία διέρρευσε, αποχώρησε από την αίθουσα.

Today's 🇪🇺#EUCO summit is being held up by a fight that's as complicated as it is contentious – whether to have a market intervention to cap Europe's soaring energy prices.

🇪🇸Pedro Sanchez is threatening to veto whole Council Conclusions if they don't get prices under control. pic.twitter.com/VHDIPKgvHa

— Dave Keating (@DaveKeating) March 25, 2022