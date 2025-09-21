ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025 – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τηνΔευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Συντάξεις: Οι επτά αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου σκούπα που ετοιμάζει...

Ξενοδόχοι: Πονοκέφαλος η στασιμότητα στις πληρότητες –...

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι από τη συνεχιζόμενη πτώση του...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ρέθυμνο:«Ποδηλατούμε για τη ζωή – Τρέχουμε για τον Κρίστιαν»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, τη Δευτέρα 22...

Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – συναγερμός στις αρχές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναγερμός σήμανε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου...

Αλέξης Καλοκαιρινός:Ο Σεπτέμβριος κυλάει με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Σεπτέμβριος κυλάει με...

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση βοηθά ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η καθημερινότητα των Ελλήνων εύκολη μπορεί να μην είναι,...

