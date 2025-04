Τα 6,2 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη ξύπνησαν μνήμες από το σεισμό του 1999

Στους δρόμους και στις πλατείες οι κάτοικοι, κλειστά για δύο μέρες τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Ο ισχυρός σεισμός των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά και η έντονη ακολουθία που έχει ακολουθήσει, ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες και φόβους στους κατοίκους της Δυτικής Τουρκίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την αρχική δόνηση στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης διαχείρισης καταστροφών (AFAD), δεκάδες άλλες δονήσεις στο ίδιο σημείο, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να είναι 5,9 Ρίχτερ, λίγα λεπτά μετά τα 6,2. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί μετασεισμοί εντάσεως 4,9, 4,8, 4,5 και 4,4 Ρίχτερ.

Στην τελευταία ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γιερλίκαγια, ανέφερε πως η μεγάλη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ είχε διάρκεια 13 δευτερολέπτων, ενώ μέχρι και τις 3:15 το μεσημέρι, σημειώθηκαν συνολικά 51 μετασεισμοί. Παράλληλα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης δέχτηκε πάνω από 6.100 κλήσεις, κυρίως για λήψη πληροφοριών.

Στο μεταξύ, μπορεί να μην υπήρξαν καταγραφές για υλικές ζημιές ή θύματα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ωστόσο ενδεικτικό του πανικού που επικράτησε, είναι πως περίπου 150 άτομα έφεραν μικροτραυματισμούς όταν πήδηξαν από ύψος για να ξεφύγουν από τα κτίρια που βρίσκονταν.

The moment a person jumped from the balcony earthquake İstanbul#Deprem #istanbul pic.twitter.com/mka3eJfDb4 — Hussein jafo (@HusseinJafo) April 23, 2025

«Μέχρι τις 15:30 δεν έχει υπάρξει, λόγω του σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, καμία αρνητική εξέλιξη που θα επηρέαζε τη ζωή των πολιτών, την παροχή ενέργειας και τις υποδομές, την παροχή φυσικού αερίου, την παροχή πόσιμου νερού και τις υποδομές αποχέτευσης. Δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Γραφείου του Κυβερνήτη Κωνσταντινούπολης και πρόσθεσε: «Η περίθαλψη 151 πολιτών που τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ύψος λόγω πανικού συνεχίζεται στα νοσοκομεία και δεν διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο. Δεν υπάρχουν καταστροφές σε κτίρια κατοικιών στην πόλη. Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κατέρρευσε στη συνοικία Φατίχ και δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες στο περιστατικό. Το έργο των αρμόδιων μονάδων στο πεδίο συνεχίζεται».

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, ενώ όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης θα μείνουν κλειστά – για λόγους ασφαλείας – την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η Τουρκία διασχίζεται από δύο ρήγματα που έχουν προκαλέσει πολλούς φονικούς σεισμούς στο παρελθόν.

🚨🇹🇷 ALERTE INFO | Un TREMBLEMENT DE TERRE de magnitude 6,2 vient de frapper Istanbul, en Turquie. pic.twitter.com/4sI9qzlXHp — Cerfia (@CerfiaFR) April 23, 2025

Ο σεισμός ξύπνησε μνήμες του φονικού σεισμού του 1999 κοντά στην Κωνσταντινούπολη που σκότωσε 17.000 ανθρώπους.

Η Κωνσταντινούπολη ζει με τον φόβο ενός «Μεγασεισμού» καθώς βρίσκεται 20 χλμ από το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και ορισμένοι ειδικοί κάνουν προβλέψεις για έναν σεισμό τουλάχιστον 7 βαθμών έως το 2030, που θα προκαλούσε μερική ή ολική κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία βίωσε τον πιο καταστροφικό σεισμό της σύγχρονης ιστορίας της, που σκότωσε τουλάχιστον 53.000 ανθρώπους, ισοπεδώνοντας πόλεις, καταστρέφοντας ιστορικά μνημεία.

Deprem anı İstanbul’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/JNxuv8yaMo — AA Canlı (@AACanli) April 23, 2025

«Μην εισέρχεστε σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές»

Η AFAD προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Σήμερα είναι επίσημη αργία στην Τουρκία (Ημέρα Εθνικής Κυριαρχίας).

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για σεισμική δόνηση η οποία σημειώθηκε σε «δύσκολο σημείο» ενώ αναμένεται, όπως είπε, ακολουθία.

6.2 magnitude earthquake strikes Istanbul at 12:49 pm, epicentered in Silivri and felt as far as Eskisehir—citizens rush to streets after tremor pic.twitter.com/032H1UI83L — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025

Το μήνυμα Ερντογάν μετά τους σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη

Μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη σήμερα, ο μεγαλύτερος των οποίων έφτασε τα 6,2 Ρίχτερ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εύχεται στους πολίτες του ταχεία ανάρρωση.

«Μεταφέρω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους πολίτες μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο, τα 6,2 Ρίχτερ στον Βόσπορο

Τα τουρκικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από τη στιγμή που καταγράφεται ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ. Σε αυτά καταγράφονται πολίτες να βγαίνουν έξω από τα καταστήματα και να παραμένουν σε σημεία όπου δεν υπάρχουν κτίρια.

The moment of the 6.2 magnitude earthquake that occurred in Istanbul today at 12:13 was recorded like this in the Marmara Sea… pic.twitter.com/iZ21o9Ssmg — Tansu Yegen (@TansuYegen) April 23, 2025

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γιερλίκαγια με δηλώσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: «Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στην Σηλυβρία, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες. Εύχομαι στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό να γίνουν σύντομα καλά. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από τις καταστροφές».

Άλλος ένας σεισμός είχε σημειωθεί μισή ώρα νωρίτερα, όταν αναστάτωσε την ανατολική Θράκη το μεσημέρι της Τετάρτης, όντας αισθητός και σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην ενδιάμεση απόσταση μεταξύ Ραιδεστού και Κωνσταντινούπολης. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστροφών της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,9 χιλιόμετρα.

Πηγή: protothema.gr