ΚΡΗΤΗ

Τα αναπτυξιακά έργα του Ηρακλείου στη συνάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη με το Μάξιμο Σενετάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του Βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργού, Μάξιμου Σενετάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν όλα τα μείζονα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, ο Περιφερειάρχης και ο Βουλευτής εξέτασαν την πορεία των έργων και των δράσεων που εκτελούνται αυτή την περίοδο, καθώς και τον στρατηγικό προγραμματισμό των μελετών και των νέων παρεμβάσεων για την περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κρίσιμα έργα υποδομής και ειδικότερα στα έργα άρδευσης και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η υλοποίηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την επάρκεια νερού.

Επιπλέον, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Μάξιμος Σενετάκης συζήτησαν εκτενώς για την πορεία υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και για το σύνολο των έργων οδικής ασφάλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται εντός του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών.

