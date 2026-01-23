Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου Κρήτης στις πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με αισιοδοξία και θετικό πνεύμα.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στην Αίθουσα Συγκλήτου της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, όπου την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομος. Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στο Διοικητήριο Ι της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, με την ευλογία της πίτας από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, αναφέρθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα του Ιδρύματος κατά το έτος 2025, τονίζοντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική πρόοδο, τη διεθνή του παρουσία, καθώς και τη διαρκή προσφορά του στην κοινωνία. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συμβολή τους στην κοινή αυτή πορεία.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ηρακλείου κα Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και πλήθος μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν μια ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών και ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και συναδελφικότητας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μαζί με το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, τους φοιτητές και όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, υποδέχεται τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα για τη συνέχιση και ενίσχυση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού του έργου, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και ελπίδας για το μέλλον.

Χορηγοί εκδήλωσης:

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ, SIGANOS Food Events