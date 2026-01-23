Παράδοση από την Περιφέρεια Κρήτης εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Ηρακλείου

Σε κλίμα ενθουσιασμού και με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή μετάβαση της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, η επίσημη παράδοση των κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής στα Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που συμμετέχουν στο καινοτόμο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Hellenic Educational Robotics Organization (HERO) και αποτελεί μια στρατηγική παρέμβαση για την εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο της τεχνολογίας, της μηχανικής και του προγραμματισμού.

Τον εξοπλισμό παρέδωσαν στους Διευθυντές και εκπροσώπους των σχολικών μονάδων ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γεώργιος Πιτσούλης, και η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, με οικοδεσπότη της εκδήλωσης τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλη Μπελαδάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παραδόθηκαν συνολικά 140 κιτ ρομποτικής ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα οι παραδόσεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει συνολικά 300 κιτ ρομποτικής στις σχολικές μονάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, δύο ανά σχολείο, τα οποία περιλαμβάνουν εκατοντάδες δομικά στοιχεία, αισθητήρες και κεντρικές μονάδες Bluetooth, καθώς και επαγγελματικό εξοπλισμό δράσης με πίστες ποδοσφαίρου και εμποδίων.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γεώργιος Πιτσούλης, τόνισε πως η διάθεση των κιτ ρομποτικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με το συνοδευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας.

Μέσα από τη βιωματική μάθηση, όπως επεσήμανε, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνονται με βασικές αρχές προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση, προετοιμάζοντας τους αυριανούς ενεργούς και καινοτόμους πολίτες. Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, υπογράμμισε με έμφαση τη σημασία της ίσης και ουσιαστικής πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή εξοπλισμού, αλλά αποτελεί μια συνειδητή επιλογή άρσης των γεωγραφικών και οικονομικών περιορισμών που συχνά στερούν από μαθητές της περιφέρειας τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις.

Τόνισε, επίσης, ότι μέσα από το πρόγραμμα, κάθε παιδί, είτε φοιτά σε σχολείο ενός απομακρυσμένου χωριού, είτε σε σχολική μονάδα του αστικού κέντρου, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής, να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και να δοκιμάσει τις δεξιότητές του σε συνθήκες που ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής των σχολικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όχι μόνο η γνώση, αλλά και η αυτοπεποίθηση των μαθητών, η εξωστρέφεια των σχολείων και το πνεύμα ευγενούς άμιλλας.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία, η οποία αναβαθμίζει ποιοτικά και πρακτικά την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη σχολική τάξη.

Όπως ανέφερε, η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα Δημοτικά Σχολεία δεν αποτελεί μια αποσπασματική δράση, αλλά ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο που δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τη μάθηση με βιωματικό, διαδραστικό και δημιουργικό τρόπο.

Μέσα από τη χρήση των κιτ, οι μαθητές ενεργοποιούνται, συνεργάζονται, πειραματίζονται και μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα, αναπτύσσοντας δεξιότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης, συνεχίζει να στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα, επενδύοντας στην καινοτομία με στόχο ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον στο νησί.