Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Δήμου Κισσάμου

Προγραμματική Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, στις εγκαταστάσεις της έδρας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στην Αγυιά Χανίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Παπαδογιάννης και ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Με την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση, ο Δήμος Κισσάμου και ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. θεσμοθετούν τη συνεργασία τους για την υλοποίηση σειράς σημαντικών έργων και μίας μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διαθέτει τεχνικό προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων για την ωρίμανση, υποστήριξη και υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι τα εξής:

1. Κατασκευή γηπέδου 5×5 εντός σχεδίου πόλεως.

2. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

3. Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών στο παραλιακό μέτωπο Δήμου Κισσάμου.

4. Δαπάνες κατεδάφισης ακινήτου από ανταλλαγή.

Παράλληλα, εντάσσεται και η μελέτη:

Βελτίωση οδού από όρια οικισμού Χρυσοσκαλίτισσας έως λιμενίσκο Σταυρού Χρυσοσκαλίτισσας.

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από σήμερα και έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Παπαδογιάννης τόνισε: «Η σημερινή υπογραφή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ο.Α.Κ. ως αξιόπιστου τεχνικού εταίρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από οργανωμένες και θεσμικές συνεργασίες, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Γιώργος Μυλωνάκης ανέφερε:

«Η συνεργασία με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ταχύτερους και ασφαλέστερους ρυθμούς σε κρίσιμα έργα υποδομής για τον Δήμο Κισσάμου. Πρόκειται για μια σύμπραξη με απτά οφέλη για την τοπική κοινωνία».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους Δήμους της Κρήτης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της τοπικής κοινωνίας.