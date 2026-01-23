Κορυφαία Διεθνής Διάκριση Αριστείας για τον Κωνσταντίνο Γυφτάκη, Καθηγητή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης – IEEE IAS Distinguished Lecturer 2026-2027

Ο Κωνσταντίνος Γυφτάκης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακηρύχτηκε Διακεκριμένος Λέκτορας (Distinguished Lecturer) από την ΙΕΕΕ Industry Applications Society (IEEE IAS) για τα έτη 2026 και 2027.

Επισημαίνεται ότι, ο Κωνσταντίνος Γυφτάκης είναι ένας εκ των τριών (3) ανακηρυχθέντων Διακεκριμένων Λεκτόρων που προέρχονται από την Γεωγραφική Περιοχή 8 (Region 8) που περιέχει την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και ένας εκ των συνολικά εννέα (9) Διακεκριμένων Λεκτόρων από όλη την υφήλιο για τη διετή θητεία 2026-2027.

Η εκλογή κάποιου ως Διακεκριμένου Λέκτορα από την IEEE Industry Applications Society είναι μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση που απονέμεται σε άτομα με εξαιρετική τεχνική και επαγγελματική συνεισφορά στους τομείς ενδιαφέροντος της ΙΕΕΕ IAS (βιομηχανικές εφαρμογές), καθώς και ικανότητα επικοινωνίας και διάδοσης γνώσης σε διεθνές επίπεδο.

Τα άτομα αυτά εκπροσωπούν την IEEE IAS παγκοσμίως μέσω τεχνικών διαλέξεων. Πέρα από την τεχνική τους εξειδίκευση, οι ομιλητές είναι επίσης μακροχρόνιοι εθελοντές της IEEE IAS. Το πρόγραμμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση έμπειρων ερευνητών από διάφορες περιοχές του κόσμου, απευθείας με τα τοπικά παραρτήματα της IEEE IAS.

Τα θέματα ομιλίας του Κωνσταντίνου Γυφτάκη εστιάζουν στην περιοχή της διάγνωσης και πρόγνωσης σφαλμάτων σε ηλεκτρικές μηχανές και παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Modern Aspects and Challenges on the Condition Monitoring and Fault Diagnosis of Electrical Machines (Σύγχρονες Πτυχές και Προκλήσεις στην Παρακολούθηση Κατάστασης και Διάγνωση Σφαλμάτων σε Ηλεκτρικές Μηχανές)

2. Health Assessment of Permanent Magnet Generators for Remote Renewables (Αξιολόγηση Κατάστασης Υγείας Γεννητριών Μόνιμων Μαγνητών για Απομακρυσμένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

3. Frequency Response Analysis for Off-line Testing of Electrical Machines (Ανάλυση Απόκρισης Συχνότητας για Μέτρηση Ηλεκτρικών Μηχανών εκτός Δικτύου)