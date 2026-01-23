Ολιγοήμερη αποχή Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης από τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας

Ολιγοήμερη αποχή από τα καθημερινά θεσμικά του καθήκοντα θα κάνει

ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ Κρήτης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης

προκειμένου να αναρρώσει από κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί.

Σύμφωνα με τις ιατρικές συστάσεις ο Δήμαρχος θα παραμείνει στην οικία του για μικρό,

εκτιμάται, χρονικό διάστημα. .

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος

Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας.