Ολιγοήμερη αποχή Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης από τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολιγοήμερη αποχή από τα καθημερινά θεσμικά του καθήκοντα θα κάνει
ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ Κρήτης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης
προκειμένου να αναρρώσει από κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί.
Σύμφωνα με τις ιατρικές συστάσεις ο Δήμαρχος θα παραμείνει στην οικία του για μικρό,
εκτιμάται, χρονικό διάστημα. .
Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
