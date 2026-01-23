ΚΡΗΤΗ

Χρηματοδότηση ύψους 987.770,02 ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 987.770,02 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενέκρινε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής πανεπιστημιακών υποδομών στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, της ασφάλειας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, στο Ρέθυμνο προβλέπονται:

• επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου,
• επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του αύλειου χώρου του κτηρίου του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

• αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου και του Εργαστηρίου του Τμήματος Αρχαιολογίας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

• συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που είναι εγκατεστημένα στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων του UPS του ΚΕΜΕ και του UPS του κτηρίου «Ξενία» Ρεθύμνου.
Στο Ηράκλειο προβλέπονται:

• εργασίες αποκατάστασης και μόνωσης στο κτήριο του τηλεσκοπίου 30 εκ. στον Σκίνακα,
• συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,
• συντήρηση και επισκευή εργαστηριακού εξοπλισμού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στο Ηράκλειο.

Με την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται να ενισχυθεί ουσιαστικά η λειτουργικότητα των πανεπιστημιακών υποδομών και να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας, με όρους ασφάλειας, ποιότητας και αποδοτικότητας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) Ενημέρωση και...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους...

Τα αναπτυξιακά έργα του Ηρακλείου στη...

0
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ του...

Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) Ενημέρωση και...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους...

Τα αναπτυξιακά έργα του Ηρακλείου στη...

0
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Xανιά:Ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τα Κοινωνικά Συσσίτια Σπλαντζιας
Επόμενο άρθρο
Ολιγοήμερη αποχή Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης από τα καθήκοντά του, λόγω ασθενείας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST