Τα Εργατικά Κέντρα της Κρήτης εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του 38χρονου Μανώλη Αφράτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, πραγματοποιώντας διανομές με φορτηγό – ψυγείο.

Το όχημα που οδηγούσε δεν πληρούσε ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και συντήρησης: κάθισμα αβίδωτο, χωρίς ζώνες ασφαλείας, με παράνομες μετατροπές.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 21 Μαΐου 2020, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κουρουτών – Φουρφουρά, του Δήμου Αμαρίου, όταν έσπασαν τα φρένα και ανατράπηκε το ασυντήρητο φορτηγό, το οποίο ο Μανώλης ήταν υποχρεωμένος να οδηγεί για το μεροκάματο.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα, καθώς το συγκεκριμένο όχημα αποτελούσε «φονικό φορτηγό – καρμανιόλα».

Μετά από πολυήμερη δίκη, το δικαστήριο καταδίκασε πρωτόδικα τον εργοδότη σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει τελεσιδικήσει: στις 11 Νοεμβρίου 2025 εκδικάζεται η έφεση στο Εφετείο Χανίων.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

να δώσουν δυναμικό «παρών» στο Εφετείο Χανίων, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ώρα 9:00 π.μ.

Για να στηρίξουμε έμπρακτα την οικογένεια Αφράτη, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη και να βάλουμε τέλος στα εργοδοτικά εγκλήματα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ