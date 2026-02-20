Ταξική Ενότητα Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων:Γενική Συνέλευση του Σωματείου και κλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη.

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΑΠΕΡΓΙΑ 25 ΦΛΕΒΑΡΗ -ΤΕΜΠΗ

Καλούμε τους συναδέλφους να παραστούν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, την Παρασκευή 20 Φλεβάρη στις 17.30, και στην κλαδική απεργία στις 25 Φλεβάρη.

Στεκόμαστε απέναντι στη συνολική επίθεση που δεχόμαστε στους μισθούς, τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Πληρώνουμε τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής τους και της πολεμικής προετοιμασίας τους, με περικοπές σε όλες τις κοινωνικές παροχές και υποβάθμιση όλων των πτυχών της ζωής μας. Την ώρα που έχουν αφήσει τους εποχικούς συναδέλφους χωρίς εισόδημα για μήνες, δίνουν δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς.

· Διεκδικούμε ταμείο ανεργίας για όλη τη διάρκεια ανεργίας των εποχικών εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στο 80% του μισθού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας!

Μετράμε καθημερινά σακατεμένους από την εξάντληση, από την κόπωση, από τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα που πολλαπλασιάζονται πάνω στην ένταση της δουλειάς, με πλημμελή μέτρα υγείας και ασφάλειας από τους εργοδότες και ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς από το κράτος. Τη σεζόν του 2025 ο κλάδος μας θρήνησε 7 νεκρούς στα ξενοδοχεία, οι 3 από αυτούς στην Κρήτη. 201 ήταν οι νεκροί εργάτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους, ας θέλει να τους κρύψει η κυβέρνηση! Θέλουμε να γυρίζουμε στα σπίτια μας ασφαλείς!

· Διεκδικούμε επαναφορά των ΒΑΕ όπως προϋπήρχαν, του Εφάπαξ μας στην 20ετία και όλα τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς !

Εμείς που δημιουργούμε τα δις του τουριστικού θαύματος, αμειβόμαστε με μισθούς που παίρναμε 15 χρόνια πριν, ενώ από τότε οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά έχουν ξεπεράσει το 40%. Είναι εμπαιγμός η φετινή αύξηση του 3% που προβλέπει η Τοπική Σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων γιατί από τα δις που είχαν έσοδα, μας δίνουν ένα κουλούρι τη μέρα. Οι χαμηλές αυξήσεις απαξιώνουν τις συλλογικές μας συμβάσεις, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να καταφεύγουν σε ατομικές συμφωνίες κάνοντας εκπτώσεις σε θεσμικούς όρους εργασίας.

· Διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μας για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Η έκτη ημέρα εργασίας να πληρώνεται με προσαύξηση υπερωρίας!

Ο εργάσιμος χρόνος μας έχει γίνει λάστιχο που ξεχειλώνει στα μέτρα της κερδοφορίας τους. Από τη μία η ίδια η κλαδική συλλογική σύμβαση που περιλαμβάνει 1 επιπλέον ώρα ημερησίως απλήρωτη, εργασία σε ημέρες ανάπαυσης και μη συνεχόμενα ρεπό και από την άλλη οι άθλιοι νόμοι της διευθέτησης, του 13ωρου, της κατάτμησης αδείας, της ψηφιακής κάρτας, της ευέλικτης προσέλευσης και του διαλείμματος εκτός ωραρίου.

· Διεκδικούμε 7ωρο-5ημερο- 35ωρο, χωρίς καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 2 συνεχόμενα ρεπό, το διάλειμμα να περιλαμβάνεται στον εργάσιμο χρόνο μας!

Οί εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν τα κενά των θέσεων εργασίας με εντατικοποίηση, με πολυαπασχόληση, με δουλειά σε δύο και τρία πόστα. Αυτή η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση, που διώχνει τους εργαζόμενους από τα ξενοδοχεία, τροφοδοτείται από τη σκόπιμη απουσία πρόβλεψης βασικών όρων στην κλαδική συλλογική σύμβαση μας.

· Διεκδικούμε καθορισμό καθηκόντων για κάθε ειδικότητα, ελάχιστη σύνθεση προσωπικού και ανώτατο όριο δωματίων για τις καμαριέρες.

Δεν θα αποδεχθούμε ως κανονικότητα τις αρνήσεις των ξενοδόχων απέναντι στα δίκαια αιτήματα μας προκειμένου να εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό κέρδος με φθηνά εργατικά χέρια, ούτε τους “κόφτες” των δημοσιονομικών αντοχών που υποβαθμίζουν με κάθε τρόπο την ποιότητα της ζωής μας, την ίδια ώρα που διαχρονικά οι κυβερνήσεις προσφέρουν απλόχερα ενισχύσεις και δώρα στους μεγαλοξενοδόχους.

Δεν κάνουμε “εκπτώσεις” στις ανάγκες μας. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε τον αμύθητο πλούτο που καρπώνεται το τουριστικό κεφάλαιο. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει! Ξέρουμε ότι η δύναμη μας βρίσκεται στα ζωντανά και ισχυρά σωματεία, στους μαζικούς, διεκδικητικούς αγώνες μας!

Οι “Παναγοπουλαίοι” και όσοι τους στηρίζουν σε ΠΟΕΕΤ , στη ΓΣΕΕ αλλά και στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν.Χανίων, αποτελούν τις πλειοψηφίες των διοικήσεων που εξασφάλιστηκαν στήνοντας μηχανισμούς αλλοίωσης των συσχετισμών μέσα στα σωματεία. Αυτοί είναι οι “πρόθυμοι” που διαπραγματεύονται με εργοδότες και κυβερνήσεις τί άλλο θα χάσουμε εμείς οι εργαζόμενοι.

Μας καλούσαν πάντα σε συμβιβασμούς, δεν οργάνωσαν ούτε μια απεργία μέσα στη σεζόν για να μη διαταράξουν την εργασιακή ειρήνη των μεγαλοξενοδόχων. ‘Ανοιξαν το δρόμο για την καταστρατήγηση του 8ωρου πάνω στην οποία πάτησαν τα νομοσχέδια Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως για τη 13ωρη εργασία και υπέγραψαν την ντροπιαστική “κοινωνική συμφωνία” με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όχι τα δικά μας συμφέροντα, μας αφαιρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε οι ίδιοι μεγαλύτερες αυξήσεις!

Πυκνώνουμε τις γραμμές του αγώνα γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι μας υπολογίζουν μόνο όταν βγαίνουμε στο δρόμο, όταν τσαλακώνουμε την εικόνα της εργοδοσίας, όταν ξεμπροστιάζουμε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που μας καλούν σε συμβιβασμό και όταν ξεσκεπάζουμε την προπαγάνδα κάθε κυβέρνησης. Ξέρουμε ποιο είναι το μόνο που φοβάται η εργοδοσία, τους οργανωμένους και αποφασισμένους εργαζόμενους, για αυτό άλλωστε και επιτίθεται με κάθε τρόπο στη συνδικαλιστική δράση, με εμπόδια, απειλές και συκοφαντίες.

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, με τη βούλα των νόμων που οι κυβερνήσεις τους κόβουν και τους ράβουν στα μέτρα της κερδοφορίας, κοστίζει τη ζωή των εργατών. Είναι αυτή η πολιτική που οδήγησε στα Τέμπη.

Και πριν τα Τέμπη και μετά, τα εγκλήματα πολλά…Μάνδρα, Μάτι, «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» ΒΟΑΚ (3 νεκροί επισιτιστές μετά από 14ώρη εργασία) πλημμύρες και φωτιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Οι αιτίες και οι υπεύθυνοι είναι ακόμα εδώ: το κέρδος που δε λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή, το εχθρικό για τον εργαζόμενο λαό κράτος που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας των ομίλων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, την Παρασκευή 20 Φλεβάρη, ώρα 17.30 !

Όλοι στην απεργία του κλάδου των ξενοδοχείων και του τουρισμού την

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΛΕΒΑΡΗ

Δυναμώνουμε τον αγώνα στην επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών

συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση το

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 11:00 π.μ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ !