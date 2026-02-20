Στη Σούδα για ανεφοδιασμό το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» – Θα αποπλεύσει για Μέση Ανατολή

Η επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται από αναλυτές ουσιαστική και γι’ αυτό ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή

Η πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, όπως προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Οι αναλυτές θεωρούν τις προειδοποιήσεις του αμερικανού προέδρου ουσιαστικές και ως πραγματική ένδειξη των προθέσεών του.

Η συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είναι τόσο μεγάλη, που ελάχιστοι πλέον πιστεύουν πως η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει τις εχθροπραξίες. Η Ελλάδα δεν μένει εκτός αυτής της γεωπολιτικής εξίσωσης, καθώς η στρατηγική της θέση και η συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες την καθιστούν κρίσιμο παράγοντα στις εξελίξεις.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford», που ξεκίνησε από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα, όπου θα παραμείνει για τέσσερις ημέρες προκειμένου να ανεφοδιαστεί σε καύσιμα, πυρομαχικά και τρόφιμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μετά τον απόπλου από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία ημέρα για να φτάσει στο Ισραήλ, ενισχύοντας την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το «Gerald R. Ford» διαθέτει αεροσκάφη ικανά να εντοπίσουν και να καταρρίψουν βαλιστικούς πυραύλους και drones που ενδέχεται να εκτοξεύσει η Τεχεράνη.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος από το 2003

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αεροπορικής και ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ στην περιοχή από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003. Η αμερικανική παρουσία περιλαμβάνει δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, με πλοία συνοδείας και υποβρύχια, συγκροτώντας τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ναυτικά του ΝΑΤΟ μαζί.

Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 200 αμερικανικά αεροσκάφη κάθε τύπου, τόσο stealth όσο και συμβατικά, καθώς και 100 αεροσκάφη υποστήριξης και συλλογής πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ο στόλος αυτός καλύπτει αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου, έρευνας και διάσωσης μάχης.

Επιπλέον, 48 «ιπτάμενα τάνκερ» έχουν αναπτυχθεί σε αεροδρόμια γύρω από το Ιράν, καθώς οι επιχειρήσεις σε μια χώρα με έκταση άνω των 600.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων απαιτούν συνεχή ανεφοδιασμό στον αέρα. Παράλληλα, περίπου 80 μαχητικά F-16 και stealth, ειδικά για την καταστροφή της ιρανικής αεράμυνας, κατευθύνονται σε βάσεις της Μέσης Ανατολής.

Τέλος, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 20 βάσεις με αντιαεροπορικά συστήματα Thaad και Patriot, έτοιμες να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που η Τεχεράνη αποφασίσει να σηκώσει την αεροπορία της.