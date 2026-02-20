Κούλουμα με παραδοσιακά κεράσματα και πολύ κέφι στο άλσος των Αγίων Αποστόλων: Από τον Δήμο Χανίων

Την Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος Χανίων γιορτάζει τα κούλουμα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσει η γιορτή με κρητικά και λαϊκά τραγούδια με το μουσικό σχήμα “Νότιος Δρόμος”, παραδοσιακά κεράσματα από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων και άφθονο κρασί (χορηγία του Λεωνίδα Περατσάκη) μέχρι αργά το απόγευμα.

Το μουσικό πρόγραμμα του σχήματος «Νότιος Δρόμος» είναι ένα ταξίδι στις πλούσιες και πολυδιάστατες μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια και σκοπούς από κάθε γωνιά της χώρας, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και τη ζωντάνια της ελληνικής μουσικής. Το σχήμα απαρτίζεται από καταξιωμένους και ταλαντούχους μουσικούς, που συνδυάζουν την τεχνική τους δεξιοτεχνία με τη μουσική ψυχή, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα από πλούσιες, συναρπαστικές και δυναμικές ενορχηστρώσεις.

Συντελεστές:

-Χαλκιαδάκης Γιάννης (βιολί-τραγούδι)

-Σίνης Γιάννης (στεργιανό λαούτο / μπουζούκι-τραγούδι)

-Νίκος Παπακαστρίτσιος (κιθάρα-τραγούδι)