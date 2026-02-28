Τέμπη: Επεισόδια μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην Αθήνα

Με συλλαλητήρια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της χώρας τιμάται η μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σήμερα Σάββατο (28.2.26). Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, με βασικά αιτήματα τη δικαίωση των θυμάτων, την ενίσχυση των δημόσιων και ασφαλών μεταφορών και την απόδοση δικαιοσύνης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Οι οικογένειες των θυμάτων και οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και ευθύνες για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τα συλλαλητήρια πραγματοποιούνται με μαζική συμμετοχή, ενώ σε πολλά σημεία τηρείται σιγή ενός λεπτού προς τιμήν των θυμάτων. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με το βλέμμα στραμμένο στη δικαστική διαδικασία που αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη

Συγκεντρώσεις σε πάνω από 80 περιοχές, πραγματοποιούνται σήμερα, για την τρίτη, «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Πέρα από τις κινητοποιήσεις, το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο από το πρωί στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκεί, από νωρίς συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά και αφήνουν ένα λουλούδι.

Μιρέλα Ρούτσι: «Μας κήρυξαν πόλεμο, μας κοροϊδεύουν, θα παλέψουμε όλοι για να μπουν φυλακή»

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση έκανε η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις, από το Σύνταγμα, ανήμερα της επετείου των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

«Τρία χρόνια για εμάς είναι σαν τρεις ώρες, τρία λεπτά, σα να ήταν χθες. Κάθε μέρα πλέον δεν έχουμε αγώνα, έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο. Πόλεμο τον οποίο κήρυξαν αυτοί με τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους. Μας αντιμετωπίζουν σαν ένα τίποτα. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας» δήλωσε αρχικά και προσέθεσε:

«Εδώ θα είμαστε, κάθε μέρα, όλοι, και θα παλέψουμε για τα παιδιά μας. Όλοι μας έχουμε δύναμη, ο αγώνας τώρα ξεκινάει, γιατί οι δίκες τώρα είναι μπροστά μας. Είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν είναι δίκες απλά, είναι στημένες δίκες. Δεν υπάρχει η κατηγορία που πρέπει. […] Θα παλέψουμε όλοι για να μπουν στη φυλακή. Είναι απαράδεκτο εδώ καια τρία χρόνια τώρα όλοι να κάνουν τη ζωή τους ελεύθερα, ανεπηρέαστα και συνεχίζουν σα να μην έχει συμβεί τίποτα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σαν κοινωνία δυνατοί. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι το πώς μας διαχειρίζονται σαν κοινωνία, σαν ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, όρθιοι και να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας»