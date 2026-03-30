Θρίλερ στου Ζωγράφου: Βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη δύο σοροί γυναικών σε σφραγισμένο δωμάτιο

Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο ένοικος του διαμερίσματος – Υπάρχουν πληροφορίες ότι συγγενείς κατήγγειλαν ότι έχουν μήνες να δουν μία μάνα και μία κόρη
Στις πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή του Ζωγράφου, στην οδό Κουσίδη, εντοπίστηκαν μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος – του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό – δύο σοροί γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο ημεδαπός ένοικος του διαμερίσματος, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι συγγενείς κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι έχουν μήνες να δουν μία μάνα και μία κόρη και ότι μάλλον ο γιος τους έχει κάνει κακό.

Τελικά η ΕΛΑΣ με εισαγγελέα πήγαν στο σπίτι όπου βρέθηκε ένα δωμάτιο σφραγισμένο με σχεδόν χτισμένη πόρτα και ήταν μέσα οι σοροί σε προχωρημένη σήψη.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

