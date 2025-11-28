ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τη Δευτέρα τα εγκαίνια του Κέντρου Υποστήριξης Μικροπιστώσεων & εκδήλωση για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

Αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Κέντρο Υποστήριξης Μικροπιστώσεων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αλλά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μικροδάνεια, μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1/12 και ώρα 19.00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στην ειδική εκδήλωση με θέμα «Μικροχρηματοδοτήσεις ως Σύγχρονο Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Αξιοποιώντας το Ταμείο Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» η κα Μαριλένα Μπουζούρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος TMFS και ο καθ. Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. TMFS, θα παρουσιάσουν όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι διαθέσιμα κυρίως για πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δώσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο ένταξης στη διαδικασία αξιοποίησής τους.

Θα προηγηθούν τα εγκαίνια του Κέντρου Υποστήριξης Μικροπιστώσεων, παρουσία του Προέδρου ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου.
Το Κέντρο Υποστήριξης Μικροπιστώσεων, μία από τις σημαντικότερες νέες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τα μέλη του, έχει στόχο να καλύψει το κενό χρηματοδότησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν πληρούν τραπεζικά κριτήρια, καθώς και να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τα μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

«Στόχος μας είναι να εξασφαλί
σουμε ότι κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση θα έχει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρειάζεται για να προχωρήσει και να αναπτυχθεί.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διαθέτει πλέον δύο νέους θεσμικούς συνεργάτες με κύρος και τεχνογνωσία και μπορεί να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις της Κρήτης άμεσα και αποτελεσματικά» τονίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, παροτρύνοντας τους επιχειρηματίες να αξιοποιούσουν τις νέες δυνατότητες

Το Κέντρο Υποστήριξης Μικροπιστώσεων θα λειτουργήσει σε ειδικό χώρο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου σε αποκλειστική συνεργασία με την ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, τον πρώτο αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος θεσμικό φορέα μικροχρηματοδοτήσεων.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα αναλαμβάνει πλήρως την υποβολή των αιτήσεων για λογαριασμό των μελών του, βάσει εξουσιοδότησης και θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας: KYC, ESG Tracker, ΟΠΣΚΕ, πλατφόρμα ΤΜΕΔΕ που τους παρέχονται.

