Η Κρήτη θωρακίζει τα παιδιά της:¨Πρωτοποριακό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης κακοποίησης από την Περιφέρεια Κρήτης και την Α.ΞΕ.Π.Τ.

Η ομάδα της Α.ΞΕ.Π.Τ. – Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Εκπαίδευση για τη Σεξουαλική Υγεία και την Πρόληψη της Κακοποίησης» που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη 2023-2025» για γονείς, επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2025, η Α.ΞΕ.Π.Τ. περιόδευσε και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (Ιεράπετρα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο), επιμορφώνοντας περισσότερους από 590 συμμετέχοντες – γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολούθησαν με μεγάλη προσήλωση τα εργαστήρια, εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία στα κρίσιμα ζητήματα πρόληψης της κακοποίησης και της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο και στην οικογένεια.

Τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, παραμένουν ανησυχητικά, καθιστώντας τη σεξουαλική αγωγή και την πρόληψη αναγκαία προτεραιότητα δημόσιας υγείας. Η Περιφέρεια Κρήτης αποδεικνύει στην πράξη ότι έχει «ανοιχτά μάτια και αυτιά», αφουγκράζεται τις ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας και υλοποιεί ένα πρόγραμμα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, που επενδύει στη γνώση, την έγκαιρη ενημέρωση και την ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι γονείς και εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν μαζί. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται κοινή γλώσσα, κοινό πλαίσιο ευαισθησίας και ένα ισχυρό συμμαχικό μέτωπο γύρω από το παιδί. Η κρητική κοινωνία γίνεται πλέον πιο ενημερωμένη, πιο ευαισθητοποιημένη και πιο ανοιχτή σε θέματα σεξουαλικής υγείας, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες γνώρισαν και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση δύο σημαντικών και διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων:

• Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Παίζω με τον Φρίξο και Μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, που έχει λάβει Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στη Σεξουαλική Εκπαίδευση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας (2019) και έχει προταθεί ως Καλή Πρακτική από την UNESCO. Το βιβλίο, από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, διανεμήθηκε δωρεάν από την Περιφέρεια Κρήτης στα σχολεία της Π.Ε. Ηρακλείου, αποκλειστικά για χρήση των εκπαιδευτικών.

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «AMAZE», το οποίο παρέχει έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και ηλικιακά κατάλληλες πληροφορίες για τη σεξουαλική υγεία και ευημερία, με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση νέων και εφήβων.

«Όταν γονείς και εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται μαζί, το παιδί νιώθει πραγματικά προστατευμένο. Χτίζουμε μια κοινωνία που δεν φοβάται να μιλήσει για τη σεξουαλική υγεία, αλλά την αγκαλιάζει ως δικαίωμα και ασπίδα για όλα τα παιδιά».

Η Α.ΞΕ.Π.Τ. και η ομάδα της (Μαργαρίτα Γερούκη, Έλενα Βιταλάκη, Δέσποινα Μαυράκη, Αθηνά Τριαματάκη) εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλες τις υπηρεσίες, φορείς και εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και συγκεκριμένα:

στην Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, την κα Ζερβουδάκη, Αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων, την κα Τερεζάκη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κα Ντούλια, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης και τις Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ60 και ΠΕ70 Χανίων, την κα Ρηνάκη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ70 και την κα Ατσαλή, Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ60 Λασιθίου, την κα Καββάλου,

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου, την κα Σιμιτζή-Δέλλα, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης, τους/τις Σύμβουλους Εκπαίδευσης ΠΕ60, ΠΕ70 Ρεθύμνου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου, την κα Μαρτίνου, Επόπτρια Ποιότητας Εκπ/σης ΔΙΠΕ Ηρακλείου, καθώς και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και το 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου για την υπέροχη φιλοξενία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, στην κα Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας και στη συνεργάτιδά της κα Βοζικάκη για την ουσιαστική στήριξη, την εμπιστοσύνη και το όραμα που επέδειξαν, ώστε η Κρήτη να αποτελεί σήμερα παράδειγμα ευαισθητοποίησης και δράσης για όλη τη χώρα.

Η Α.ΞΕ.Π.Τ. είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και την προστασία από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Γιατί μπορούμε ακόμα να ονειρευόμαστε έναν κόσμο με Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα!

Η ομάδα της Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Α.ΞΕ.Π.Τ.:

Ιστότοπος: https://www.axept.gr

Email: frixos.axept@gmail.com