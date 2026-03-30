Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω του πολέμου στο Ιράν

Μετά τα καύσιμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χτυπά και τα τιμολόγια ρεύματος.

Με αυξήσεις χαμηλότερης έντασης σε σχέση με τα καύσιμα, τα τιμολόγια ρεύματος του Απριλίου αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα για τον Απρίλιο. Ο Μάρτιος φεύγει και σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος είναι αυξημένη 18,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η ΔΕΗ που είναι και leader της αγοράς όσο και οι υπόλοιποι μεγάλοι ανεξάρτητοι πάροχοι θα προχωρήσουν σε εκπτώσεις προκειμένου να ψαλιδίσουν μέρος των αυξήσεων.

Στην αγορά επόμενης ημέρας (Day Ahead Market) η μέση τιμή είναι για το διάστημα 1 με 29 Μαρτίου στα 92,86 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το διάστημα 1 με 28 Φεβρουαρίου η μέση τιμή ήταν στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Πρόκειται για μία αύξηση πάνω από 18,5%. Η αύξηση αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο.

Οι πάροχοι από την 1η Απριλίου σταδιακά θα αναρτούν τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα.

Ο πόλεμος, η άμυνα από τις ΑΠΕ και τα τιμολόγια ρεύματος

Οι επιπτώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Και αυτό, επειδή οι φθηνότερες τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κυριαρχούν στο ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής. Οι ΑΠΕ μαζί με τα υδροηλεκτρικά κυμαίνονται στο 50% με 60% του συνόλου των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι το αποτέλεσμα είναι οι επιπτώσεις από τον διπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου να μετριάζονται…

Ωστόσο, με δεδομένο το ό,τι το φυσικό αέριο είναι κρίσιμο καύσιμο για την ασφάλεια και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρισμού η χρήση του για την ηλεκτροπαραγωγή είναι αναπόφευκτη.

Οι κινήσεις της ΔΕΗ και των ανεξάρτητων παρόχων

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ΔΕΗ αναμένεται να στηρίξει χρηματοδοτικά τα τιμολόγια ρεύματος για τους πελάτες της. Δηλαδή μέρος των αυξήσεων θα τις απορροφήσει, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην περάσει όλο το κόστος στην κατανάλωση.

Αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται και από τους άλλους μεγάλους παρόχους, ώστε οι πελάτες τους να μην επιβαρυνθούν όλο το επιπλέον κόστος παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πάντως, η κυβέρνηση έχει αναγγείλει παρέμβαση σε περίπτωση που οι τιμές στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα.