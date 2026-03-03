Για την πορεία των παρεμβάσεων στα Ενετικά Τείχη ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για το πάρκο νεολαίας, την περιοχή του Ευκάλυπτου, τη Στοά Μακάσι, γήπεδα τένις, παραθαλάσσιο Τείχος (μπεντενάκι), κόλπο Δερματά – Πρόσκληση στους Δημοτικούς Συμβούλους για ξενάγηση στα Ενετικά Τείχη

Σε αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλιου για την πορεία των έργων και την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη των Ενετικών Τειχών και των Νεωρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Αθήνα, προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 2/3.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης που προηγήθηκε, προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή η χρονική αναδιευθέτηση νευραλγικών έργων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) και επισκοπήθηκε το σύνολο των 34 μελετών,

υπηρεσιών και έργων που αποτελούν την έμπρακτη υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής για την εκτέλεση της ΠΣΠΑ: «Και σε θεσμικό επίπεδο, πραγματοποιείται η δέσμευση μας να εκτελέσουμε την Σύμβαση την οποία επιτύχαμε μαζί με την παραχώρηση των Τειχών στον Δήμο μετά από ένα πολύ μακρύ διάστημα. Όμως, η ενεργοποίηση, η διατήρηση σε ενέργεια και η πραγματοποίηση της Σύμβασης απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες και δράσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από το αντίστοιχο έργο, την αντίστοιχη προεργασία και την αντίστοιχη μετενέργεια.

Αυτό σηματοδοτεί και την προσήλωση μας σε έναν στόχο που θεωρούμε ότι τον αξίζει το Ηράκλειο. Την ένταξη των Τειχών στην ζωή της πόλης, δίνοντας ζωή στα Τείχη. Ήδη αυτή η δράση αποδίδει και μετασχηματίζει ακόμα και την αίσθηση μας για την πόλη.

Αλλά είμαστε στην αρχή».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημέρωσε το Σώμα ότι η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποφάσισε να υλοποιηθούν νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο τα έργα της διαμόρφωσης του Πάρκου Νεολαίας και της νοτιοανατολικής τάφρου στην περιοχή του Ευκαλύπτου, επισημαίνοντας: «Η Επιτροπή αποφάσισε χρονικές αναδιευθετήσεις των έργων μιας Σύμβασης που εκτείνεται σε δεκαετία με δυνατότητα ανανέωσης.

Άρα λοιπόν πράγματι τα έργα είναι διατεταγμένα και σε ένα βάθος χρόνου. Όμως, κρίναμε ότι δύο τουλάχιστον έργα που αφορούν διαμορφώσεις στην τάφρο, δηλαδή το Πάρκο Νεολαίας που είναι η συνέχεια με τον ΟΑΑΗ και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στο απόλυτο κέντρο της πόλης, καθώς και η περιοχή της νοτιοανατολικής τάφρου που γνωρίζουμε οι περισσότεροι ως περιοχή του Ευκαλύπτου, θα πρέπει να έρθουν νωρίτερα.

Μπορούμε να τα φέρουμε νωρίτερα ως μελέτες, έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα της πραγματοποίησης έργων για τα οποία μπορεί να βρεθούν χρηματοδοτικές δυνατότητες και να τα αποδώσουμε νωρίτερα σε χρήση».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε επίσης στο ολοκληρωμένο έργο του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών, στα έργα της στερέωσης και αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών και της προσωρινής μετατόπισης των γηπέδων τένις από την τάφρο Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου που ξεκινούν έπειτα από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στις 24/2, καθώς και στο έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας της παράκτιας ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στον κόλπο του Δερματά:

«Αυτό το οποίο τέθηκε σε γνώση όλων στη συνεδρίαση, είναι ότι έχουμε έργα τα οποία πλέον είναι ολοκληρωμένα, όπως είναι το ισόπεδο τμήμα μαζί με την σήμανση του που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, έχουμε έργα τα οποία ξεκινούν τώρα και κατά καλή συγκυρία δύο εξ αυτών υπεγράφησαν την παραμονή της συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Πρόκειται για τη στερέωση και στατική αποκατάσταση του παράκτιου Τείχους που είναι ένα πολύ σημαντικό σωστικό έργο λόγω των σπηλαιώσεων του Τείχους με ορίζοντα 18 μηνών και τη μετατόπιση των γηπέδων αντισφαίρισης στην τάφρο κάτω από το τμήμα του Τείχους, το οποίο έχει ορίζοντα 12 μηνών.

Θεωρούμε ότι θα είμαστε πολύ σύντομα σε θέση να προχωρήσουμε και στην δημοπράτηση του έργου για το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ και που είναι το έργο του κόλπου του Δερματά. Η αποκατάσταση του κόλπου της παλιάς Ηλεκτρικής που γνωρίζετε ότι θα αποδώσει, και αυτήν την θεωρώ ιδιαίτερα επιθυμητή από όλους μας, διπλή αστική παραλία στην απόληξη της Αγίας Τριάδας».

Στους στόχους της Δημοτικής Αρχής, όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, βρίσκεται και η ολοκλήρωση του διπλού έργου στη Στοά Μακάσι που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και την Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης: «Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα, ιδανικά πριν από την αρχή του καλοκαιριού, είναι το διπλό έργο της στοάς Μακάσι.

Διπλό διότι αφορά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και την εκθεσιακή επένδυση της στοάς που είναι ένας χώρος μνήμης και τιμής για την Εθνική Αντίσταση αλλά και με έμφαση στο δραματικό γεγονός της ομηρίας και του εκπατρισμού των συμπατριωτών μας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ως μια ευαίσθητη μουσειακή θεματική λείπει και από την Ελλάδα γενικότερα. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το δούμε μαζί παραδίδοντας το στο κοινό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ενημέρωσης, δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ο νέος χάρτης των Ενετικών Τειχών στον οποίο αναφέρονται σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για το μνημείο και προτείνονται περιπατητικές διαδρομές. Ο χάρτης, όπως είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου: «Αποτελεί επίσης και πρόσκληση για μια περιήγηση στα Τείχη με τις νέες τους διαμορφώσεις κυρίως στο ισόπεδο τμήμα.

Αν αυτό ενδιαφέρει το Σώμα, μπορούμε να οργανώσουμε μια περιήγηση στα Ενετικά Τείχη και να δούμε πώς μεταμορφώνονται και μεταμορφώνουν την πόλη». Τέλος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε την διαθεσιμότητα του στο Σώμα για μια αναλυτική ενημέρωση σχετική με το εποπτικό υλικό που παρήχθη για τις δύο συνεδριάσεις με στόχο την επισκόπηση των 34 μελετών, υπηρεσιών και έργων της ΠΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού η οποία φέρει την ευθύνη χάραξης στρατηγικής για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της παραχώρησης των Ενετικών Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιδημάρχος Οικονομικών & Προγραμματισμού Δήμου Ηρακλείου Τάσος Τσατσάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου και η Προέδρος του ΟΔΑΠ Νικολέτα Βαλάκου.

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=r3BaSk-UkuM