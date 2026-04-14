«Την βρήκα ζεστή και αναίσθητη – Δυστυχώς απέτυχα»: Όσα είπε ο πατέρας της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

Σε σοκαριστικές δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, ο πατέρας της νεαρής ανέφερε πως η κόρη του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ενώ τόνισε ότι περιμένει απαντήσεις από τις Αρχές για τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Παράλληλα, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό, σημειώνοντας ότι η κόρη του ήταν «όλος ο κόσμος» του.

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στο δρόμο», είπε ο πατέρας, προσθέτοντας: «Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα συνεσταλμένο παιδί, ήταν ένα όμορφο κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα και συνέβη αυτό που συνέβη».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η 19χρονη δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας ή άλλες επιβαρυντικές συνήθειες, λέγοντας: «Κανένα πρόβλημα υγείας, δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα», ενώ πρόσθεσε συγκλονισμένος ότι «το βρήκα ζεστό και αναίσθητο».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο ίδιος ανέφερε ακόμη: «Είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω ένα άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα δεθεί μαζί του, το ορμήνευα, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς απέτυχα».

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών, οι οποίοι, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο Αλβανό, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας τρίτος νεαρός.

Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.