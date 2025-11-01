ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το IRIS επεκτείνεται: Πληρωμές σε βενζινάδικα και ταξί – Αυξάνονται τα όρια από τον Ιανουάριο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το IRIS είναι παντού, τώρα και στον δρόμο.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι πολίτες θα μπορούν να πληρώνουν με IRIS σε πρατήρια υγρών καυσίμων και ταξί, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που περιγράφει το νέο σύστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS.

Στα πρατήρια, η απόδειξη θα εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί θα ισχύει η ίδια διαδικασία για την έκδοση αποδείξεων, με βάση το ταξίμετρο. Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της Αρχής.

Από την 1η Δεκεμβρίου, η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» μέσω της εφαρμογής mobile banking της τράπεζας.

Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη IRIS ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε.

Αυξάνονται τα όρια από τον Ιανουάριο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη το IRIS χρησιμοποιείται από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Τα όρια συναλλαγών είναι 500 ευρώ για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και το ίδιο ποσό για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με συνολικό ημερήσιο πλαφόν τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια θα αυξηθούν σε 1.000 ευρώ / ημέρα και σε 5.000 ευρώ / μήνα για ιδιώτες, ενώ, για επαγγελματίες θα ανέλθουν έως και 31.000 ευρώ / μήνα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις...

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει...

ΕΛΤΑ: Αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων στην...

Η ανακοίνωση της δοίκησης των ΕΛΤΑ. Μετά τις έντονες αντιδράσεις...

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις...

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει...

ΕΛΤΑ: Αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων στην...

Η ανακοίνωση της δοίκησης των ΕΛΤΑ. Μετά τις έντονες αντιδράσεις...
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
