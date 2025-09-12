Το Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο επίσημα στη λίστα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους Κρητικούς

Μια μεγάλη νίκη για το κρητικό ελαιόλαδο σημειώθηκε αυτές τις ημέρες, καθώς -όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου- πλέον ανήκει στη λίστα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Η περιγραφή του προκειμένου να προσδιορίσει τί ακριβώς αποτελεί το ελαιόλαδο που θα φέρει την ονομασία, αποτελεί μια ωδή στo κρητικό προϊόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) τις ενδείξεις «Κρήτη/Kriti» από την Ελλάδα και «Queso de Burgos» από την Ισπανία.

Πώς περιγράφεται το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που πλέον θα φέρει τον τίτλο:

«Το προϊόν «Κρήτη/Kriti» είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από ελιές που καλλιεργούνται σε ολόκληρη την Κρήτη. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή οξύτητα, λαμπερό πράσινο χρώμα και πλούσιο φρουτώδες άρωμα. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν εξαιρετικά σταθερό και αρωματικό, με χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ, με βαθιές ρίζες στο έδαφος και το κλίμα του νησιού. Το ελαιόλαδο παράγεται αποκλειστικά στην Κρήτη, όπου η ελαιοκαλλιέργεια είναι τρόπος ζωής εδώ και χιλιετίες. Τα ασβεστολιθικά εδάφη του νησιού, η άφθονη ηλιοφάνεια και το μεσογειακό κλίμα, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας και έκθλιψης που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, δίνουν στο προϊόν τον μοναδικό χαρακτήρα του».

Οι νέες αυτές ενδείξεις προστίθενται στις πάνω από 3.675 προστατευόμενες ονομασίες που περιλαμβάνονται ήδη στη βάση δεδομένων eAmbrosia.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις κατοχυρώνουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένα προϊόντα, των οποίων οι ιδιότητες συνδέονται ειδικά με την περιοχή παραγωγής.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:

ΠΟΠ — προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (τρόφιμα και οίνοι)

ΠΓΕ — προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη (τρόφιμα και οίνοι)

ΓΕ — γεωγραφική ένδειξη (αλκοολούχα ποτά).

Τι σημαίνει αυτό για τους Κρητικούς ;

Το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύει τις ονομασίες των προϊόντων που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές και έχουν ειδικές ιδιότητες ή χαίρουν φήμης που συνδέεται με την περιοχή παραγωγής.

Οι διαφορές μεταξύ των ΠΟΠ και των ΠΓΕ σχετίζονται κυρίως με την ποσότητα πρώτων υλών του προϊόντος που πρέπει να προέρχονται από την περιοχή ή με τον βαθμό στον οποίο η διαδικασία παραγωγής οφείλει να πραγματοποιείται εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου μια συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.

Προδιαγραφές: Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης ή της παρασκευής πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τι σημαίνει πρακτικά

Προστασία του ονόματος

Μόνο το ελαιόλαδο που παράγεται στην Κρήτη, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, μπορεί πλέον να κυκλοφορεί ως “Κρητικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΓΕ”.

Αναγνώριση ποιότητας

Η σφραγίδα ΠΓΕ είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη (σε Ε.Ε. και εκτός). Προσδίδει κύρος, αξιοπιστία και διαφοροποίηση στην αγορά.

Πιθανότητα καλύτερης τιμής

Τα προϊόντα με ΠΓΕ/ΠΟΠ συνήθως πιάνουν υψηλότερες τιμές στις αγορές του εξωτερικού, γιατί θεωρούνται “brand name” προϊόντα.

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Για να μπει κάποιος παραγωγός στο καθεστώς ΠΓΕ, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, τυποποίησης και πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ίσως περισσότερη γραφειοκρατία αλλά και διαφάνεια στην αγορά.

Δυνατότητες εξαγωγής & τουριστικής προβολής

Το “Κρητικό” πλέον αποκτά επίσημη ταυτότητα, κάτι που βοηθάει στην προώθηση τόσο σε αγορές τροφίμων όσο και στον αγροτουρισμό.https://www.cretalive.gr/