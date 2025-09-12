ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: θανατηφόρα παράσυρση 19χρονης κοπέλας!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η άτυχη νεαρή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα μέσα στη νύχτα – Παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης! Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια 19χρονη κοπέλα, αλλοδαπή, βρήκε τραγικό θάνατο επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στον τόπο της φονικής παράσυρσης έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο άρθρο
Το Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο επίσημα στη λίστα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Το Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο επίσημα στη λίστα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους Κρητικούς Μια μεγάλη νίκη...

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Οκτώβριος 2025: Δυνατά το Ρέθυμνο με πληρότητες έως 80%

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ρέθυμνο και συνολικά η Κρήτη ζουν έναν… δεύτερο...

Ηράκλειο:Αναβάλλεται λόγω πένθους η εκδήλωση του Φεστιβάλ Κρήτης «Συμπόσιον» στις Αρχάνες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας στο πένθος της τοπικής κοινωνίας...

