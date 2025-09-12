Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: θανατηφόρα παράσυρση 19χρονης κοπέλας!

Η άτυχη νεαρή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα μέσα στη νύχτα – Παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ

Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης! Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια 19χρονη κοπέλα, αλλοδαπή, βρήκε τραγικό θάνατο επί του ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Δήμου Χερσονήσου όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο. Η 19χρονη τη στιγμή εκείνη προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα, και μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στον τόπο της φονικής παράσυρσης έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. https://www.cretalive.gr/