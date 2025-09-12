Ηράκλειο:Αναβάλλεται λόγω πένθους η εκδήλωση του Φεστιβάλ Κρήτης «Συμπόσιον» στις Αρχάνες

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχοντας στο πένθος της τοπικής κοινωνίας για την άδικη και πρόωρη απώλεια του 17χρονου Γιώργου Τσατσαράκη, ανακοινώνει την αναβολή της εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης «Συμπόσιον» του Δημήτρη Μαραμή, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 21:00, στο Κέντρο Σεμιναρίων και Εκπαίδευσης «Δίας» στις Αρχάνες.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Γιώργου Τσατσαράκη.