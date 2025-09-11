Από την Κρήτη με 35άρια ως τον Βορρά με καταιγίδες: Ο καιρός των επόμενων ημερών

Η Κρήτη συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιριού, ενώ ο Βορράς αντιμετωπίζει βροχές και αστάθεια.
Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Μεσαρά, μάλιστα, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.
Σε αντίθεση με το νησί, τα βόρεια τμήματα της χώρας θα αντιμετωπίσουν φθινοπωρινή αστάθεια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.
Η εκτίμηση των μετεωρολόγων
Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το επόμενο διήμερο η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες:
Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα επικρατήσουν καλοκαιρινές συνθήκες.
Στα βόρεια θα κυριαρχήσει εικόνα φθινοπώρου, με παρατεταμένες μπόρες και καταιγίδες.