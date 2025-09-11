ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Από την Κρήτη με 35άρια ως τον Βορρά με καταιγίδες: Ο καιρός των επόμενων ημερών

Από: ΠΚ team

Η Κρήτη συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς καλοκαιριού, ενώ ο Βορράς αντιμετωπίζει βροχές και αστάθεια.

Αίθριος θα είναι ο καιρός  στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Μεσαρά, μάλιστα, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Σε αντίθεση με το νησί, τα βόρεια τμήματα της χώρας θα αντιμετωπίσουν φθινοπωρινή αστάθεια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η εκτίμηση των μετεωρολόγων

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το επόμενο διήμερο η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες:

  • Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα επικρατήσουν καλοκαιρινές συνθήκες.

  • Στα βόρεια θα κυριαρχήσει εικόνα φθινοπώρου, με παρατεταμένες μπόρες και καταιγίδες.

Το σκηνικό έως το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 13/9: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα για όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Κυριακή 14/9: Νεφώσεις από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά, με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τοπικούς όμβρους σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί σε Ιόνιο και Αιγαίο (έως 7 μποφόρ), ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

