Λέσβος: Ένοχοι οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον διακινητή που έπεσε από το πλοίο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένοχοι για την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, οι 4 αστυνομικοί που συνόδευαν τον Τούρκο.

Ένόχους έκρινε το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης τους 4 αστυνομικούς για την κατηγορία της απελευθέρωσης του κρατούμενου. Τους επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών και 10 ημερών με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

Οι τέσσερις αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής συνόδευαν 32χρονο Τούρκο κρατούμενο, ο οποίος κατά τη μεταγωγή του με το πλοίο “Αριάδνη” τις πρωινές ώρες από Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη, έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Ο κρατούμενος θα δικαζόταν στο Εφετείο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών. Είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Από την Κρήτη με 35άρια ως τον Βορρά με καταιγίδες: Ο καιρός των επόμενων ημερών
