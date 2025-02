To Mandarin Oriental, Costa Navarino υποδέχεται τη νέα σεζόν στις 10 Απριλίου

– Πάσχα στην καρδιά της Μεσσηνίας αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση

– Τα Stirring Stars events επιστρέφουν με exclusive καλεσμένους από όλο τον κόσμο για

Michelin-star εμπειρίες και οινικές εξερευνήσεις

– Αναζωογονητικά wellness retreats με τα Masters in Motion events

– Το Mandarin Oriental, Costa Navarino μετρά αντίστροφα για την έναρξη της φετινής σεζόν, καθώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους επισκέπτες του στις 10 Απριλίου, προσφέροντας για ακόμα ένα καλοκαίρι τη θρυλική φιλοξενία της Mandarin Oriental.

Η σεζόν ξεκινά δυναμικά με τους παραδοσιακούς εορτασμούς του Πάσχα, και συνεχίζεται με τη θεαματική επιστροφή των Stirring Stars events, καθώς και των αναζωογονητικών Masters in Motion events. Το φετινό καλοκαίρι στο Mandarin Oriental, Costa Navarino αναμένεται συναρπαστικό, γεμάτο ασυναγώνιστα γαστρονομικά και οινικά ταξίδια, απαράμιλλες wellness αποδράσεις και όλα αυτά συνδυασμένα με τη ζεστή φιλοξενία του resort, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην καρδιά της Μεσσηνίας.

Πάσχα με την υπογραφή Μandarin Oriental, Costa Navarino

Με ένα προσεγμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακές γεύσεις και εορταστική ατμόσφαιρα, οι ημέρες του Πάσχα στο Mandarin Oriental, Costa Navarino αποκτούν μια μοναδική αίσθηση, γεμάτη άρωμα Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, εμπνευσμένες από τα πασχαλινά έθιμα. Από τη δημιουργία περίτεχνων λαμπάδων και το βάψιμο αβγών έως workshops χειροτεχνίας και egg hunting για όλες τις ηλικίες, το Mandarin Oriental, Costa Navarino ζωντανεύει τις παραδόσεις με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, σε μια ατμόσφαιρα κατάνυξης, η Navarino Agora θα φιλοξενήσει τον στολισμό και την περιφορά του Επιταφίου ενώ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, η Ανάσταση θα γιορταστεί με λαμπρότητα στο ίδιο εκκλησάκι, ακολουθούμενη από το παραδοσιακό αναστάσιμο δείπνο στο εστιατόριο Oliviera. Το μενού περιλαμβάνει μαγειρίτσα σε κλασική αλλά και δημιουργική εκδοχή, καθώς και εκλεκτές γευστικές προτάσεις με την υπογραφή του Executive Chef, Bertrand Valegeas και του Executive Sous Chef Σπύρου Γεωργάκη, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νηστίσιμες επιλογές.

Την Κυριακή του Πάσχα, η γιορτινή διάθεση κορυφώνεται στο Ormos Beach Club, όπου οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα πλούσιο τραπέζι με παραδοσιακά εδέσματα και το σούβλισμα του οβελία, συνοδεία ζωντανής μουσικής. Σε μια ατμόσφαιρα αυθεντικού ελληνικού γλεντιού, θα γίνουν όλοι μέρος μιας μεγάλης γιορτής με τραγούδια και χορούς.

Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα ανακαλύψουν έναν κόσμο διασκέδασης στο Kids Club, Coral & Friends, όπου τους περιμένουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες. Η εορταστική ατμόσφαιρα συνεχίζεται και τη Δευτέρα του Πάσχα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να μοιραστούν αξέχαστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η δυναμική επιστροφή των Stirring Stars

Τα exclusive γαστρονομικά και οινικά “Stirring Stars” events επιστρέφουν για ακόμα μια χρονιά στο Mandarin Oriental, Costa Navarino και αναμένονται να είναι πιο εντυπωσιακά από ποτέ. Καθόλη τη διάρκεια της σεζόν μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής θα παρευρεθούν στο resort για μια σειρά exclusive δείπνων στον ατμοσφαιρικό χώρο του The Private Kitchen.

To φετινό line up περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένους και βραβευμένους με αστέρια Michelin Chefs, όπως οι Andreas Caminada, Fanny Rey, Julien Royer και Pascal Barbot, οι οποίοι θα δημιουργήσουν γευστικές εμπειρίες υψηλής αισθητικής. Παράλληλα, κορυφαία wine houses, όπως τα Château Canon, Château Rauzan-Ségla και Opus One Winery, θα μυήσουν τους καλεσμένους στη μαγεία του κρασιού, αναδεικνύοντας τη δυναμική της οινικής απόλαυσης.

Masters in Motion: Ολιστικές wellness διαδρομές

Αυτή τη σεζόν, η ευεξία βρίσκεται στο επίκεντρο, με το resort να φιλοξενεί μια μοναδική σειρά από retreats υπό την καθοδήγηση παγκοσμίου φήμης wellness experts. Κάθε event είναι προσεκτικά σχεδιασμένο για να προσφέρει στους συμμετέχοντες ένα ολιστικό, εσωτερικό ταξίδι που εναρμονίζει σώμα και πνεύμα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον στην καρδιά της Μεσσηνίας. Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων είναι ο βραβευμένος wellness designer Jimmy Jarnet, η εκπαιδεύτρια yoga και διαλογισμού Laura Dodd, καθώς και η sound healer Emily Harriet.

Αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του resort βρίσκεται η προσωποποιημένη εμπειρία διαμονής, με μία ευρεία γκάμα επιλογών που ικανοποιεί τις ανάγκες κάθε σύγχρονου ταξιδιώτη. Ανάμεσα σε αυτές, οι Specialty Villas – η Five Bedroom Royal Villa και οι Τhree Bedroom Pool Villas – ξεχωρίζουν για τη διακριτική τους κομψότητα, συνθέτοντας μια όαση χαλάρωσης και ηρεμίας.

Με θέα στον εντυπωσιακό κόλπο του Ναυαρίνου, οι Specialty Villas προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, δημιουργώντας τον ιδανικό προορισμό για οικογένειες και φίλους που αναζητούν υψηλού επιπέδου παροχές σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης ομορφιάς.

Με μια συναρπαστική σεζόν προ των πυλών, το Mandarin Oriental, Costa Navarino επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες για τους φιλοξενούμενούς του, δημιουργώντας έναν προορισμό όπου η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συναντά τη διαχρονική ασιατική κληρονομιά του Ομίλου Mandarin Oriental.

Περισσότερα για το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην πλαγιά του Navarino Bay, στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, ένα από τα πιο παρθένα και συναρπαστικά τοπία της Μεσογείου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα, τις θρυλικές υπηρεσίες και την ελληνική φιλοξενία.

Το βραβευμένο Resort, που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους με ελιές, προσφέρει 99 κομψά διακοσμημένες σουίτες και βίλες, καθεμία με εξαιρετική θέα και άνετους χώρους. Με έναν απρόσκοπτο συνδυασμό μοντέρνας διακόσμησης χειροποίητων στοιχείων, όλες οι σουίτες διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι, ενώ οι βίλες ιδιωτικές πισίνες. Με επτά εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, που συμπληρώνονται από ένα γεμάτο ενέργεια beach club και world-class Spa & Fitness εγκαταστάσεις, το Resort περιβάλλεται από ένα εξαιρετικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή για κάθε επισκέπτη.

Περισσότερα για το Mandarin Oriental Hotel Group

Το βραβευμένο Mandarin Oriental Hotel Group έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και residences του κόσμου. Αναγνωρισμένο για τη δημιουργία εξαιρετικών ξενοδοχείων, κάθε προορισμός αντικατοπτρίζει την ανατολίτικη κληρονομιά του Ομίλου, την τοπική κουλτούρα και ένα μοναδικό design.

Καθοδηγούμενος από το πάθος για το εξαιρετικό, κάθε μέρα, παντού, η αποστολή του Ομίλου είναι να δημιουργήσει ξεχωριστές εμπειρίες μετατρέποντας το συνηθισμένο σε εξαιρετικό και τους επισκέπτες σε Fans μέσω των θρυλικών υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει. Κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου λειτουργούν 41 ξενοδοχεία, 12 residences και 25 exclusive κατοικίες σε 26 χώρες, με πολλά ακόμα έργα υπό ανάπτυξη. Η Mandarin Oriental συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη της ως καινοτόμος ηγέτης στην πολυτελή φιλοξενία, προωθώντας μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη.