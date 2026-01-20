ΕΠΙΣΤΗΜΗΚΡΗΤΗ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συγκροτεί Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Επαναπατρισμό Επιστημόνων

Δείτε από ποιους αποτελείται.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχωρά στη συγκρότηση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Προσέλκυση και τον Επαναπατρισμό Επιστημόνων (International Recruitment and Brain Repatriation Advisory Board), με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσέλκυση διακεκριμένων καθηγητών/ερευνητών από το εξωτερικό.

Η Επιτροπή αποτελείται από εξέχοντες Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

  1. Demetrios Christodoulides, Professor of Electrical and Computer Engineering and Physics and Astronomy, USC Viterby

  2. Peter Giannoudis, Professor of Medecine, Leeds Univ. & Επίτιμος Διδακτορας ΠΚ

  3. Petros Koumoutsakos, Professor of Computing in Science and Engineering, Harvard

  4. Costas Arkolakis, Professor of Economics, Yale University.

  5. Gregory Stephanopoulos, Professor in Chemical Engineering, MIT

  6. George Georgiou, Professor, Faculty of Education – Educational Psychology Dept, Alberta University

  7. Voula Tsouna, Professor of Philosophy, Univ. of Santa Barbara

  8. Lydia E. Kavraki, Professor of Computing Professor of Computer Science, Electrical & Computer Engineering, Mechanical Engineering, and Bioengineering, RiCE University

Το έργο της Επιτροπής είναι συμβουλευτικό και εστιάζει στην αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και γνώσης των μελών της, για την ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία και την ακαδημαϊκή αριστεία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ενδυνάμωση της έρευνας, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

