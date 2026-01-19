Τα Ανώγεια μέσα στα 25 ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας

Αναφορά στα Ανώγεια από διεθνές ταξιδιωτικό αφιέρωμα της εφημερίδας The Sunday Times,
Στο ειδικό αφιέρωμα Travel Greece Special της The Sunday Times περιλαμβάνονται τα Ανώγεια, μεταξύ 25 από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας.
Το δημοσίευμα αναδεικνύει τον ορεινό χαρακτήρα των Ανωγείων στον Ψηλορείτη, την έντονη πολιτιστική και μουσική τους παράδοση, καθώς και τη σημαντική ιστορική τους συμβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αναφορά στην καταστροφή του χωριού το 1944 και στην υπόθεση της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε. Παράλληλα, προβάλλεται η σύγχρονη εικόνα των Ανωγείων ως ζωντανού τόπου πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας.
Γίνεται επίσης μνεία σε σημαντικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, όπως η Ζώμινθος, η Αρχαία Ελεύθερνα και το Ιδαίο Άντρο.
Η διεθνής αυτή προβολή ενισχύει τη φήμη των Ανωγείων ως προορισμού πολιτισμού, ιστορίας και εμπειρίας και έρχεται να συμπληρώσει τη συμμετοχή τους, το 2024, στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του ΟΗΕ για τον Τουρισμό.
PATRIS.GR