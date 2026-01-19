ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Τα Ανώγεια μέσα στα 25 ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αναφορά στα Ανώγεια από διεθνές ταξιδιωτικό αφιέρωμα της εφημερίδας The Sunday Times,

Στο ειδικό αφιέρωμα Travel Greece Special της The Sunday Times περιλαμβάνονται τα Ανώγεια, μεταξύ 25 από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει τον ορεινό χαρακτήρα των Ανωγείων στον Ψηλορείτη, την έντονη πολιτιστική και μουσική τους παράδοση, καθώς και τη σημαντική ιστορική τους συμβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με αναφορά στην καταστροφή του χωριού το 1944 και στην υπόθεση της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε. Παράλληλα, προβάλλεται η σύγχρονη εικόνα των Ανωγείων ως ζωντανού τόπου πολιτισμού και αυθεντικής φιλοξενίας.

Γίνεται επίσης μνεία σε σημαντικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, όπως η Ζώμινθος, η Αρχαία Ελεύθερνα και το Ιδαίο Άντρο.

Η διεθνής αυτή προβολή ενισχύει τη φήμη των Ανωγείων ως προορισμού πολιτισμού, ιστορίας και εμπειρίας και έρχεται να συμπληρώσει τη συμμετοχή τους, το 2024, στην πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» του ΟΗΕ για τον Τουρισμό.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ...

0
Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος. Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης Στα δεκαέξι του...

Παρουσίαση βιβλίου «ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ» στο Ρέθυμνο

0
Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα, το...

Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ...

0
Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος. Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης Στα δεκαέξι του...

Παρουσίαση βιβλίου «ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ» στο Ρέθυμνο

0
Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα, το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρουσίαση βιβλίου «ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙ» στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν από τις αποφάσεις στα μπλόκα

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγο πριν τις αποφάσεις των αγροτών στα μπλόκα, ο...

Γεωργιάδης: «5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ το 2026 – Προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε προσωπικό και υποδομές,...

Χτίζοντας άμυνα από μέσα: Γιατί το δυνατό ανοσοποιητικό ξεκινά από το πεπτικό σύστημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Φροντίζοντας το έντερό σου με σωστή διατροφή, καλή ενυδάτωση,...

Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος. Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης Στα δεκαέξι του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST