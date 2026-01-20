Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

Σε καθεστώς ετοιμότητας τίθενται οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, βασισμένη στο δελτίο πρόγνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ/ΕΜΚ), με την οποία προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Κυκλάδες και Κρήτη. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία (δελτίο 20/01/2026, ώρα 13:00), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στις Κυκλάδες αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έντασης 7 έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Με δεδομένες τις συνθήκες, το Λιμεναρχείο απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες της θάλασσας. Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων πλοίων και μικρών σκαφών στην περιοχή ευθύνης του να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή ατυχήματα. Παράλληλα, επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη που βρίσκονται σε όρμους ή λιμάνια καλούνται να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των επικίνδυνων φαινομένων. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται και σε ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά μέσα, αλιευτικά σκάφη και εθελοντικές ομάδες, οι οποίες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφόσον απαιτηθεί παροχή συνδρομής. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ζητά επίσης από τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να συμβάλουν στην τακτική αναμετάδοση των οδηγιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, το Λιμεναρχείο έχει ήδη θέσει σε επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά παροχής βοήθειας σε πλοία, μικρά σκάφη ή άτομα που ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο.