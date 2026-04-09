Το Πασχαλινό μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για το Πάσχα

«Αγαπητοί συνδημότες,

Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, προσωπική ευτυχία, οικογενειακή γαλήνη και προοπτική για ένα καλύτερο αύριο.

Η φετινή Ανάσταση του Θεανθρώπου, περισσότερο από ποτέ, μας προτρέπει να αναζητήσουμε τη δική μας εσωτερική Ανάσταση, κρατώντας ζωντανές τις αξίες της ανθρωπιάς, της προσφοράς και της ενότητας.

Σε έναν κόσμο που συχνά δοκιμάζεται και όπου η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, το μήνυμα της Ανάστασης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Μας καλεί να οικοδομήσουμε μια κοινωνία αγάπης, έναν κόσμο αλληλοκατανόησης και ειρήνης.

Η Ανάσταση συμβολίζει, τη συντριβή της απόγνωσης, το φως που νικά πάντα το σκοτάδι, τη ζωή που υπερβαίνει τον Γολγοθά και τη Σταύρωση, δίνοντας μας δύναμη να συνεχίζουμε, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Το μήνυμα της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης μας υπενθυμίζει πως, όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, όταν στεκόμαστε με δύναμη, πίστη και αλληλεγγύη δίπλα στον συνάνθρωπο, μπορούμε να βρίσκουμε διέξοδο και να προχωράμε μπροστά.

Είθε το ανέσπερο Φως της Αναστάσεως λοιπόν, να φωτίζει τις ζωές όλων μας. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φέρει αγάπη, ελπίδα, δύναμη και ευτυχία σε κάθε σπιτικό και να καθοδηγεί τα βήματα μας με ομόνοια και αλληλεγγύη.

Παρά τις προκλήσεις της εποχής δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πραγματική Ανάσταση ξεκινά από μέσα μας, από τις πράξεις, τη στάση ζωής και τον καθημερινό αγώνα του καθενός. Με συνεργασία, επιμονή και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Με αυτές τις σκέψεις, ας αφήσουμε το φως της Ανάστασης να γίνει οδηγός για τη δική μας μικρή, προσωπική Ανάσταση αλλά και για τη συλλογική αναγέννηση του τόπου μας.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με υγεία, δύναμη και ειρήνη».