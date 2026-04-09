Ο Δήμος Μαλεβιζίου διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση του Αλμυρού

Ολοκληρωμένη πρόταση βιώσιμης διαχείρισης υδάτων παρουσίασε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με σαφή και αποφασιστική τοποθέτηση, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας παρουσίασε χθες, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την ολοκληρωμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την αξιοποίηση της πηγής του Αλμυρού ποταμού — μια πρόταση που θέτει τις βάσεις για ένα νέο, ολιστικό μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων, με υπερτοπική εμβέλεια.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό και σαφές: ο Δήμος Μαλεβιζίου πρέπει να συναποφασίζει για τον τρόπο και το μέλλον της διαχείρισης του Αλμυρού, αλλά και της ευρύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής του. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όμως όταν μια τόσο σημαντική πηγή βρίσκεται εντός των διοικητικών μας ορίων, είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο και ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείρισή της από την Πολιτεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής συνιστά μια ισορροπημένη και βιώσιμη λύση που διασφαλίζει τόσο την προστασία της πηγής και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και την αποφυγή υπέρογκων αυξήσεων στο κόστος του νερού για τους δημότες.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Κατασκευή ταμιευτήρα βορειοδυτικά της πηγής του Αλμυρού, για την αποθήκευση γλυκού νερού κατά τους χειμερινούς μήνες.

Δημιουργία μονάδας διύλισης στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΗ, με παράλληλη ανάπτυξη ενός ανοικτού πάρκου νερού και κυκλικής οικονομίας που θα αποτελέσει πόλο τοπικής ανάπτυξης.

Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού, αξιοποιώντας τη φυσική υψομετρική διαφορά μεταξύ ταμιευτήρα και εγκαταστάσεων διύλισης, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου.

Ο Δήμαρχος άσκησε έντονη κριτική στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος προχώρησε στην ανάθεση μελέτης για την αξιοποίηση του Αλμυρού προς όφελος του φράγματος Αποσελέμη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Τις επόμενες ημέρες, με πρωτοβουλία του Μεν. Μποκέα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους Δημάρχους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και εκπροσώπους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με στόχο την αναλυτική παρουσίαση της πρότασης και την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Αλμυρού.