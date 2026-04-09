Επίσκεψη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου και της Γραμματείας Δικαιωμάτων του παιδιού της ΝΔ στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στον Πόρο Ηρακλείου

Με μια «αγκαλιά» Πασχαλινές λαμπάδες η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στον Πόρο και με την ευκαιρία των Αγίων ημερών προσφέρθηκαν στα παιδιά και ανταλλάχθηκαν ευχές, σε ένα κλίμα ουσιαστικής επικοινωνίας, φροντίδας και ανθρώπινης επαφής.

Την ΔΕΕΠ Ηρακλείου εκπροσώπησαν η Γραμματέας Νεκταρία Μανίκα-Γιαννουλάκη, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Μινώα Πεδιάδος Μάνια Οικονομάκη με τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Γραμματέα Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας, Μαριαλένας Μπαμιεδάκη και την Συντονίστρια Κρήτης της Γραμματείας, Τένια Σταμπούλου.

Την αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ και της Γραμματείας υποδέχθηκαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κέντρου Παιδικής Προστασίας Ηρακλείου, κ. Αλεξάνδρα Εργαζάκη, καθώς και η κ. Αγγελική Αμανατίδη, Κοινωνική Λειτουργός και Υπεύθυνη Προστασίας της Δομής, οι οποίες παρουσίασαν το σημαντικό έργο που επιτελείται καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναδείχθηκε η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, με έμφαση στην εξατομικευμένη υποστήριξη και στη διαμόρφωση ενός οικογενειακού τύπου περιβάλλοντος, καθώς η προστασία των παιδιών αποτελεί δείκτη πολιτισμού για κάθε κοινωνία και διαρκή συλλογική ευθύνη, ενώ η ενίσχυσή της παραμένει σταθερή προτεραιότητα και πεδίο διαρκούς εγρήγορσης για όλους μας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις βασικές κατευθύνσεις της σύγχρονης πολιτικής παιδικής προστασίας: η ενίσχυση της αναδοχής και της υιοθεσίας, η ανάπτυξη ημι-αυτόνομων κατοικιών για εφήβους και νέους , η υποστήριξη της ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης, με στόχο την ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης έως το 2030 και την περαιτέρω ενίσχυση ενός πλαισίου ουσιαστικής προστασίας και στήριξης για κάθε παιδί.