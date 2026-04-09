Ευχαριστίες του Δήμου Μαλεβιζίου για τη στήριξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Οι εργαζόμενοι Καθαριότητας Μαλεβιζίου στην πρώτη γραμμή της προσφοράς

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο ευχαριστούν θερμά όλους τους χορηγούς, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία για την άμεση και συγκινητική ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα ενίσχυσης της δομής ενόψει της εορτής του Πάσχα.

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή μνεία αξίζει στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίοι απέδειξαν έμπρακτα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που τους διακρίνει. Με τη στάση τους και την ουσιαστική συμβολή τους, στάθηκαν δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς και ανθρωπιάς για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Χάρη στις σημαντικές αυτές χορηγίες και προσφορές σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διάρκειας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατάφερε να στηρίξει τις εγγεγραμμένες ωφελούμενες οικογένειες του Δήμου Μαλεβιζίου, εξασφαλίζοντάς τους βασικά αγαθά κατά τις Άγιες Ημέρες.

Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη, καθώς διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της δομής, αναδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που στήριξαν την προσπάθεια του Δήμου Μαλεβιζίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι :

• Σούπερ Μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

• Σούπερ Μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

• Αρτοποιήματα Γ.ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.

• Eργαστήριο ζαχαροπλαστικής DONUT΄S PLACE

• Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΑΔΕ

• Αθλητικό Σωματείο ΑΛΟΓΟ