Διεθνείς διακρίσεις για μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνου

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαρά και υπερηφάνεια, το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνου ανακοινώνει τις σημαντικές διακρίσεις μαθητών του τμήματος πιάνου σε διεθνείς online μουσικούς διαγωνισμούς.

Συγκεκριμένα, στον διεθνή διαγωνισμό Francesca Lebrun International Music Competition, ο Μάριος Μαθιουδάκης (10 ετών) απέσπασε το Gold Prize στην κατηγορία πιάνου ηλικιών 8-10 ετών.

Παράλληλα, στον διεθνή διαγωνισμό Saint-Saëns International Music Competition, ο Δημήτρης Καβουσανός (9 ετών) κατέκτησε το Gold Prize στην κατηγορία πιάνου ηλικιών 8-10 ετών, λαμβάνοντας επιπλέον ειδικό βραβείο για ανώτερη ερμηνεία, ενώ οι Οδυσσέας Άντης και Ελεονόρα Άντης διακρίθηκαν επίσης με Gold Prize στην κατηγορία ντουέτων (πιάνο 4 χέρια) για όλες τις ηλικίες.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μάριος Μαθιουδάκης και Δημήτρης Καβουσανός είναι μαθητές της καθηγήτριας πιάνου Ελεονόρας Άντης, ενώ ο Οδυσσέας Άντης είναι μαθητής της καθηγήτριας Νίκης Τσακαλάκη.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν σημαντική αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς των μαθητών και των καθηγητών τους, καθώς και της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που προσφέρει το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνου.

Σχολιάζοντας τις νέες σημαντικές διακρίσεις των μαθητών του τμήματος πιάνου ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ωδείου, κ. Νικόλαος Περάκης, τόνισε:

«Οι διακρίσεις των μαθητών μας σε διεθνείς διαγωνισμούς αποτελούν πηγή ιδιαίτερης υπερηφάνειας για όλους μας. Επιβεβαιώνουν τη σοβαρή και ποιοτική δουλειά που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνου, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές τους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και την επιτυχία τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που τα καθοδηγούν με συνέπεια και αφοσίωση».