ΡΕΘΥΜΝΟ

Αστυνομική Δράση στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Βεβαιώθηκαν -250- παραβάσεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου

Ακινητοποιήθηκαν -16- -οχήματα

Συνελήφθησαν -3- άτομα για διάφορα αδικήματα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και εν γένει των παραβατικών συμπεριφορών πραγματοποιήθηκε χθες (08.04.2026) στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συντονισμένη αστυνομική δράση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης που συγκρότησαν μικτά συνεργεία ελέγχου με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οχήματα και άτομα.
Συνολικά ελέγχθηκαν -548- οχήματα , -460- άτομα ,βεβαιώθηκαν συνολικά -250- παραβάσεις από τις οποίες οι -249- αφορούσαν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , ακινητοποιήθηκαν -16- οχήματα και συνελήφθησαν -3- άτομα.

Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :

• -20- μη χρήση ζώνης
• -2- οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
• -9- μη χρήση κράνους
• -36- υπέρβαση ορίων ταχύτητας
• -2 – παραβίαση προτεραιότητας
• -18 – αντικανονικοί ελιγμοί
• – 1- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
• -1 – χρήση κινητού τηλεφώνου
• -4 – παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.
• -2 – φθαρμένα ελαστικά
• -8- στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού
• -2- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
• -2- αντικανονικό προσπέρασμα
• – 142- λοιπές παραβάσεις

Επιπλέον σε λοιπούς αστυνομικούς ελέγχους συνελήφθησαν -3- άτομα ( για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση ναρκωτικά, αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής ,υπαίθριο εμπόριο ) .

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

