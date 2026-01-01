ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το phaistonews.gr κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του με Μανώλη Κονταρό στο «Φαιστός Palace!»

Το iraklionews.gr και το phaistonews.gr κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Το iraklionews.gr και το phaistonews.gr κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή βραδιά, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στο μοναδικό ΦΑΙΣΤΟΣ Palace.

Το μουσικό πρόγραμμα αναλαμβάνει ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός με το συγκρότημά του, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η λαμπερή Μαρία Γωνιανάκη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και ο αγαπημένος Στάθης Μονιάκης, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή νότα στη βραδιά.

Η τιμή εισόδου είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ενώ κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ο τυχερός του φλουριού θα κερδίσει δώρο ιδιαίτερης αξίας το οποίο προσφέρει το χρυσοχοείο ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ στο κέντρο των Μοιρών

Κρατήσεις: 28920 29083

Μια βραδιά γιορτής, μουσικής και διασκέδασης που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Μην λείψει κανείς!

Στ. Αρναουτάκης: «Η ενότητα της Κρήτης είναι...

0
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Π.Ε....

Κρήτη: Χιονίζει στα ορεινά – Στα λευκά...

0
Οδοιπορικό πάνω από τα Ανώγεια έκανε ο Γιώργος Νταγιαντάς...

Στ. Αρναουτάκης: «Η ενότητα της Κρήτης είναι η δύναμή μας. Το 2026 σε πλήρη εξέλιξη ο ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα»
