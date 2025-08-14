Το πλύσιμο των φρούτων δεν αφαιρεί τα φυτοφάρμακα – «Ξεφλουδίστε τα» συμβουλεύουν οι ειδικοί

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πλύσιμο των φρούτων πριν από την κατανάλωση δεν απομακρύνει διάφορες τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στη γεωργία.
Τον περασμένο Μάιο, ο οργανισμός Consumer Reports ανακοίνωσε ότι είχε διαπιστώσει πως το 20% από 59 διαφορετικές κατηγορίες φρούτων και λαχανικών έφεραν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε επίπεδα που δημιουργούσαν «σημαντικούς κινδύνους» για τους καταναλωτές, βάσει ανάλυσης δεδομένων που είχε συγκεντρώσει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.
Τώρα, η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (7/8) στο περιοδικό Nano Letters της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, υποστηρίζει ότι «οι παραδοσιακές διαδικασίες καθαρισμού των φρούτων δεν μπορούν να απομακρύνουν πλήρως τα φυτοφάρμακα», αναφέρει ο Guardian.
Εξετάζοντας ένα μήλο, οι ερευνητές σημειώνουν: «Τα αποτελέσματα της απεικόνισης αποδεικνύουν ότι τα φυτοφάρμακα διεισδύουν από το στρώμα της φλούδας στο στρώμα της σάρκας». Η μόλυνση από φυτοφάρμακα ελαχιστοποιήθηκε όταν αφαιρέθηκε η φλούδα του μήλου μαζί με μέρος του στρώματος της σάρκας.
«Η μελέτη αυτή, που εντάσσεται στο ευρύ πεδίο της ασφάλειας των τροφίμων, προσπαθεί να παράσχει οδηγίες υγείας στους καταναλωτές», δήλωσε ο Dongdong Ye, καθηγητής της Σχολής Υλικών και Χημείας του Αγροτικού Πανεπιστημίου Anhui της Κίνας και συγγραφέας της μελέτης. «Αντί να καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, η έρευνα υποστηρίζει ότι το ξεφλούδισμα μπορεί να εξαλείψει αποτελεσματικά σχεδόν όλα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, σε αντίθεση με τη συχνά συνιστώμενη πρακτική του πλυσίματος».
«Ακίνδυνα εντός των νόμιμων ορίων»
Οι κίνδυνοι για την υγεία από τα φυτοφάρμακα έχουν καταγραφεί σε αρκετές μελέτες, αλλά οι περισσότερες από αυτές αφορούν την επαγγελματική έκθεση σε αυτά και όχι τη διατροφική. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων υποστηρίζουν ότι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα δεν προκαλούν γενικά ανησυχία για την υγεία, εάν βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων.
Και οι δύο οργανισμοί παρακολουθούν τα επίπεδα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα εδώ και δεκαετίες, αναφέροντας τα ευρήματά τους ετησίως.
Στην πιο πρόσφατη έκθεση του προγράμματος δεδομένων φυτοφαρμάκων του υπουργείου, το 99% των τροφίμων που ελέγχθηκαν είχαν υπολείμματα που έπεφταν εντός των νόμιμων ορίων και συνεπώς «δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών και είναι ασφαλή». Εδώ διαφωνεί ο οργανισμός Consumer Reports, που θεωρεί ότι τα όρια που χρησιμοποιεί το υπουργείο είναι πολύ υψηλά.
