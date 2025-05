Το Ρέθυμνο αγάπησε και κατευόδωσε τον Παραολυμπιονίκη Νίκο Παπαγγελή

Με θερμές ευχές, μια μεγάλη αγκαλιά και την έκφραση του θαυμασμού και της αγάπης αποχαιρέτησε και κατευόδωσε σήμερα το πρωί η αθλητική (και όχι μόνο) κοινωνία του Ρεθύμνου τον Νίκο Παπαγγελή.

Ο κορυφαίος Έλληνας παραποδηλάτης, στάθμευσε, διανυκτέρευσε και φιλοξενήθηκε στο Ρέθυμνο στο διάβα του που άρχισε από τα Χανιά και κατέληξε στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής δράσης «Wheels of Will».

Το πρόγραμμα «Τροχοί Θέλησης» υποστηρίζει τον σύλλογο «Φλόγα» και είναι αφιερωμένο στα παιδιά που δίνουν τη δύσκολη και σπουδαία μάχη απέναντι στον καρκίνο, τον οποίο ο Παπαγγελής αντιμετώπισε και κατάφερε να τον νικήσει

Ο 25χρονος αθλητής, ο οποίος αναδείχθηκε 4ος Παραολυμπιονίκης το 2024 στο Παρίσι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Γύρο της Κρήτης με όχημα το αγαπημένο του ποδήλατο, στέλνοντας, όπως το έχει πράξει άλλες τρεις φορές σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, το βροντώδες μήνυμα του για τον αγώνα απέναντι σε κάθε αντιξοότητα της ζωής.

«Ευχαριστώ πολύ τις αρχές και την κοινωνία του Ρεθύμνου για την υποστήριξη και την αγάπη τους και υπόσχομαι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Νίκος Παπαγγελής αναχωρώντας από την Πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Το μήνυμα που θέλω να περάσω στον κόσμο και να το μοιραστώ με όλους έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα, τη συνεχή προσπάθεια, το πάθος και την άρνηση της υποταγής σε αυτό που πολλοί θεωρούν μοιραίο και αξεπέραστο. Πρέπει να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε να δίνουμε σάρκα και οστά στα όνειρα μας, όποιο εμπόδιο και αν συναντάμε στον δρόμο μας».

Φορώντας μια φανέλα πάνω στην οποία είναι τυπωμένο το σύνθημα «Where there is a will, there is a way»(όπου υπάρχει μια θέληση, υπάρχει κι ένας δρόμος), ο Νίκος Παπαγγελής αναχώρησε συνοδευόμενος μέχρι το Ηράκλειο από αθλητές και αθλήτριες του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Άτλας Ρεθύμνου, μαζί με τον Πρόεδρο Μιχάλη Ταταράκη, τον Γενικό Γραμματέα Γιάννη Τζουλάκη και την Ταμία Σάρα Ρούελ-Φιτάκη.

Μετά την ολοκλήρωση του Γύρου τη; Κρήτης ο Νίκος Παπαγγελής συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Δρόμου και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πίστας που θα διεξαχθούν τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο στο Βέλγιο και στη Βραζιλία, αντιστοίχως.

Η εφετινή δράση ««Wheels of Will» πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων που συμμετέχουν ενεργά, συμπεριλαμβανομένων του Δήμου Ρεθύμνης και του Τμήματος Αθλητισμού του.

O Nίκος Παπαγγελής γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1999 στο Ρίο τη Πάτρας και αποτελεί έναν κορυφαίο παραποδηλάτη, με πολλές και σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η 4η θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στο Παρίσι, το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Παραποδηλασίας Δρόμου του 2018, τα δυο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Παραποδηλασίας Δρόμου του 2023 και τα δυο ασημένια μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023.

Ο Νίκος Παπαγγελής αποτελεί ένα πρότυπο συνδυασμού του πρωταθλητισμού και της εκπαίδευσης, καθώς παράλληλα με την αθλητική δράση του, σπουδάζει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.