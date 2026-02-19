Το Ρέθυμνο υποδέχεται τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση

Σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τις διοργανώσεις στο πλαίσιο της γενικότερης αθλητικής ανάπτυξης στο Δήμο και ευρύτερα στο Νομό Ρεθύμνης, θα προβεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επισκέπτεται το Ρέθυμνο αύριο, Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο κ. Βρούτσης θα συναντηθεί στις 12:30 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου με τον Δήμαρχο Γιώργη Χ. Μαρινάκη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Προβιά, ενώ θα έχει επαφές και με εκπροσώπους των αθλητικών συλλόγων και των θεσμικών αθλητικών φορέων του Δήμου Ρεθύμνης.

Επί τη ευκαιρία της επίσκεψης του στο Ρέθυμνο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού θα βραβευθεί από την Τοπική Επιτροπή Ποδηλασίας Κρήτης για την υποστήριξη την οποία παρέχει προς το άθλημα.

Την τιμητική διάκριση στον κ. Βρούτση θα επιδώσει ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Ποδηλασίας Κρήτης και του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Άτλας Ρεθύμνου, Μιχάλης Ταταράκης συνοδευόμενος από τη Ρεθυμνιώτισα πρωταθλήτρια στο ολυμπιακό αγώνισμα της Ορεινής Ποδηλασίας (Mountain Bike), Γεωργία Χουρδάκη.