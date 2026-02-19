Με ποδήλατα και χαμόγελα «πλημμύρισαν» τα Χανιά

Εκατοντάδες μαθητές έστειλαν το μήνυμα της βιώσιμης μετακίνησης συμμετέχοντας στη δράση «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο»

Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεχύθηκαν σήμερα στους δρόμους των Χανίων, συμμετέχοντας στην ποδηλατική δράση «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο», που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων,

το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τη Συλλογικότητα «ΠοδηΛάτρεις», τους Αθλητικούς Συλλόγους Ποδηλασίας Π.Ο.Χ. Τάλως ANEK LINES και Α.Ο. Κύδων. Τη δράση πλαισίωσαν με την εθελοντική τους συνδρομή η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, οι Βαραντέρο, ο Σύλλογος Κλασικού Ποδηλάτου και Κλασικής Μοτοσυκλέτας, ο Χάρης Παντελάκης στη μουσική και ο Μανώλης Χαραλαμπάκης στο drone.

Τρεις οργανωμένες ομαδικές ποδηλατικές διαδρομές (ποδηλατοτρένα) με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων, διέσχισαν τους δρόμους των Χανίων για να καταλήξουν στην αυλή του Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων για μια εντυπωσιακή ομαδική φωτογραφία αλλά και την κοπή της πίτας του ποδηλάτου.

Τις ποδηλατικές διαδρομές ακολούθησαν ανάμεσα στα παιδιά, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης ο οποίος μάλιστα έδωσε και τον «ρυθμό» της δράσης ποδηλατώντας με μια κιθάρα.

Σε δηλώσεις, που ακολούθησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Δήμαρχος Χανίων υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για τα Χανιά,

με εξαιρετικό καιρό και θετική διάθεση, και κυρίως με τα υπέροχα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση. Εκατοντάδες μαθητές της πόλης μας μπόρεσαν, είτε με τα ποδήλατά τους είτε πεζοί, να έρθουν εδώ, στο Πειραματικό Γυμνάσιο, διασχίζοντας τις διαδρομές της πόλης, για να ανακαλύψουν την ομορφιά του ποδηλάτου και, κυρίως, για να ενισχύσουν έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, αφήνοντας το αυτοκίνητο,

οι ίδιοι και οι συνοδοί τους, ώστε να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία μιας πιο όμορφης πόλης. Νομίζω πως τα χαμόγελα των παιδιών αποτυπώνουν την επιτυχία της εκδήλωσης». Ο κ. Σημανδηράκης ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση, ενώ τόνισε πως φιλοδοξία του Δήμου Χανίων είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Από την πλευρά του, ο Στρατής Φλεμετάκης, περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Κρήτης, δήλωσε: «Εκ μέρους της Περιφέρειας, θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση»,

επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται αρωγός σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Δήμο Χανίων για την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει όλους όσοι αγαπούν το ποδήλατο και τις ποδηλατικές διαδρομές, τονίζοντας πως το ποδήλατο αποτελεί τρόπο ζωής.

«Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής για τα σχολεία του Δήμου Χανίων, καθώς στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων βρίσκονται 350 ποδηλάτες, αλλά και περίπου 400–500 παιδιά που συμμετείχαν στη δράση στους δρόμους της πόλης» υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Αντώνης Ι. Βαρδάκης. ενώ τόνισε:

«Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να κινητοποιήσουμε τα παιδιά, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τους πολίτες, ώστε να επιλέγουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης, που θα συμβάλει σε ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας. Από την πλευρά μας, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τα ίδια τα παιδιά, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς διαδρομές, τις οποίες θα μπορούν να ακολουθούν καθημερινά από και προς το σπίτι τους».

Εκ μέρους της συλλογικότητας «ΠοδηΛάτρεις», η Χρύσα Πράσατζη δήλωσε: «Χαίρομαι που για δεύτερη χρονιά καταφέρνουμε να διοργανώσουμε αυτή τη δράση, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε την αξία του ποδηλάτου και το πόσο μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητά μας».

Τέλος, για την αξία της κίνησης έκανε λόγο ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης, Ψαράκης Γεώργιος, ευχαριστώντας τα παιδιά και τους φορείς που συμμετείχαν στη δράση.

Στόχος της δράσης ήταν να προωθήσει με βιωματικό τρόπο την ασφαλή, ενεργητική και βιώσιμη μετακίνηση με το ποδήλατο και το περπάτημα στην καθημερινή ζωή ενθαρρύνοντας τη χρήση του ποδηλάτου, ιδιαίτερα για τη μετακίνηση από και προς το σχολείο, και προωθώντας την οδική ασφάλεια, τη συνύπαρξη στον αστικό ιστό και τη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών από νεαρή ηλικία.

Η δράση στηρίζεται ενεργά από την πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων Move it Now, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Εκπαίδευσης, περισσότερους από 40 φορείς και 35 σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων.