Αυτό είναι το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη! Καταγραφή βεντετών, μπλόκο στη διακίνηση όπλων και ελληνικό “FBI” στο νησί

Σύνθετο σχέδιο με πολλαπλούς άξονες για την ορθή διαχείριση περιστατικών τύπου Βοριζίων, την αντιμετώπιση της αθρόας διακίνησης όπλων-ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα αλλά και κινήσεις για αυστηροποιήσεις ποινών σε όσους ρίχνουν μπαλωθιές ή κατέχουν «μαύρα» όπλα, θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη.

Σε συνέντευξη τύπου που έχει προγραμματιστεί στις 11:00 το πρωί, ο υπουργός θα αποκαλύψει τα μέτρα που θα λάβει η ΕΛ.ΑΣ., μετά από εισήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα τέλος σε αυτό που κάποιοι κρητικοί αποκαλούν βεντέτα, αλλά επί της ουσίας σήμερα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποτελεί απλά ένοπλες συγκρούσεις αντίπαλων ομάδων.

Σημαντική ενίσχυση της ΔΑΟΕ Κρήτης στο σχέδιο του Χρυσοχοΐδη

Σύντομα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του parapolitika.gr, η υποδιεύθυνση Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υπηρεσία που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκαλεί «ελληνικό FBI» που έχει έδρα την Κρήτη, θα ενισχυθεί με ένστολο προσωπικό. Πρόκειται για αστυνομικούς με εμπειρία σε διαχείριση ειδικών καταστάσεων, όπως αυτές που καταγράφονται στα αστυνομικά δελτία του νησιού.

Παράλληλα, θα τους παραχωρηθεί ειδικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς, οχήματα ικανά για κίνηση σε δύσβατα σημεία καθώς και τεχνολογικός εξοπλισμός ικανός για την διαχείριση ειδικών περιπτώσεων.

Θα δημιουργηθούν ειδικές ομάδες που θα χειρίζονται συγκεκριμένες πτυχές της εγκληματικότητας. Βεντέτες, οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση όπλων-ναρκωτικών-ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα χειρίζονται όλες τις σοβαρές υποθέσεις του νησιού, ανεξαρτήτως νομού, μιας και έχουν ειδική τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα υψηλής ασφάλειας.

Καταγραφή κάθε ενεργής βεντέτας

Η καινοτομία που εισάγεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι η καταγραφή όλων των ενεργών βεντετών. Δηλαδή, πόσες ενεργές προστριβές μεταξύ οικογενειών υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ποιοι εμπλέκονται, πού διαμένουν όσοι εμπλέκονται. Δηλαδή πλήρης καταγραφή στοιχείων εμπλεκομένων, συγγενικών τους προσώπων, ιδιοκτησίες, όλα εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που θα χρειαστούν οι αστυνομικοί σε ένα νέο περιστατικό τύπου Βοριζίων.

Με την παραμικρή εξέλιξη, οι αστυνομικοί δεν θα αναζητούν έτσι μετά το περιστατικό, έχθρες, συγγένειες, εμπλεκόμενους, αλλά θα έχουν πλήρη γνώση για κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά σε πρώτο χρόνο ώστε να μην χάνουν χρόνο αναζητώντας βασικά στοιχεία. Θα κινούνται άμεσα και στοχευμένα στα σπίτια των εμπλεκόμενων ώστε να εντοπίζουν σε πρώτο χρόνο τους υπόπτους, προτού προλάβουν να εξαφανίσουν όπλα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Εμπόριο όπλων και οπλοκατοχή

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο μπλόκο που πρέπει να τεθεί στις οργανωμένες ομάδες που διακινούν όπλα στο νησί. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η πλειοψηφία των παράνομων όπλων, Kalashnikov, πιστολιών και περιστρόφων προέρχονται από την Αλβανία από χώρες των Βαλκανίων (δια μέσου της Αλβανίας), από την Τουρκία και προσφάτως από τα παράλια της Μεσογείου, κυρίως από τη Λιβύη.

Οι εκτιμήσεις των διωκτικών υπηρεσιών μόνο για τα Kalashnikov που κυκλοφορούν στην Κρήτη, κάνουν λόγο για αδιανόητους αριθμούς. Ειδική ομάδα θα αναλάβει το κομμάτι του σαρώματος, του εντοπισμού και του «φρεναρίσματος» στην ανεξέλεγκτη δράση των εμπόρων όπλων.

Ίσως πρόκειται για την πλέον δύσκολη αποστολή των αστυνομικών που θα κληθούν να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους αλλά και της μεγάλης έκτασης του νησιού. Όμως, χαρακτηρίζεται υψίστης σημασίας τμήμα της υπερπροσπάθειας που θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Μαύρο χρήμα από όπλα-ναρκωτικά

Με το γνωστό ρητό «ακολούθα το χρήμα», «Follow the Money» που λένε οι Αμερικανικές Διωκτικές Υπηρεσίες, οι αστυνομικοί θα καταφέρουν να αποδομήσουν τις ομάδες που βγάζουν εκατομμύρια από το παράνομο εμπόριο όπλων, σφαιρών, εκρηκτικών και ναρκωτικών. Ειδική υπηρεσία θα «σαρώνει» τη ζωή, τις φορολογικές δηλώσεις, τα δηλωμένα έσοδα και έξοδα συγκεκριμένων ανθρώπων, που λίγο-πολύ είναι γνωστό πως εμπλέκονται σε τέτοιου είδους κυκλώματα. Φυσικά, η τεχνολογία σε αυτή την προσπάθεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο που σε συνδυασμό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αποκαλύπτουν την πραγματικότητα.

Δεν γίνεται, τονίζουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κάποιοι να εμφανίζονται ως αγρότες με χαμηλά εισοδήματα, να κυκλοφορούν με θηριώδη αγροτικά αξίας όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, να κάνουν δαπανηρές εξόδους σε πολυτελή καταστήματα εστίασης, νυχτερινά κέντρα αλλά οι λογαριασμοί τους να είναι μονίμως άδειοι.

Στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας θα έχουν διαρκή συνεργασία με τη συγκεκριμένη ομάδα, όπως εξάλλου και άλλες κρατικές οικονομικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα των ερευνών, θα παραδίδονται σε άλλη ομάδα η οποία θα ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οργανωμένο έγκλημα

Ο βραχνάς που αποκαλείται στην Κρήτη «οργανωμένο έγκλημα» έχει ριζώσει για τα καλά και είναι ανεξέλεγκτος. Δεν σχετίζεται μόνο με τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, αλλά με τις ζωοκλοπές, τις εκβιάσεις ιδιοκτητών επιχειρήσεων, ακινήτων, εκτάσεων. Η τεράστια τουριστική ανάπτυξη του νησιού, έχει προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε σκληρούς εγκληματίες οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα στο νησί.

Ο έλεγχος των ομάδων που εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από Αθηναίους αστυνομικούς, προκειμένου να αποφεύγονται ζητήματα διαρροών, εντοπιότητας, γνωριμιών που θα βλάψουν σε ανύποπτο χρόνο οποιαδήποτε πτυχή της έρευνας.

Αυστηροποίηση ποινών και εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων

Όπως έχει διαπιστωθεί, ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, καταλαμβάνουν υποθέσεις που σχετίζονται με συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή ή και μπαλωθιές. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί μια «ελαστικότητα» στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς οι κατηγορούμενοι αντίστοιχων περιπτώσεων στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουν πιο σκληρή αντιμετώπιση σε σχέση με τους Κρητικούς.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη έρθει σε επαφή με στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις. Στόχος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είναι οι ποινές για παράνομη οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς να μην επιδέχεται εφέσεως ή ανασταλτικού χαρακτήρα ποινή αλλά να είναι πλήρως εκτιταία.

Όταν θα πάει κάποιος φυλακή για 5 χρόνια για παράνομη οπλοκατοχή, θα το σκεφτεί στο μέλλον ο ίδιος ή άλλοι να κυκλοφορούν με παράνομα όπλα. Πόσο μάλλον να τα χρησιμοποιούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσεις, γάμους ή ακόμη σε απλές οικογενειακές συναντήσεις. Επιπλέον, έχει τεθεί το ζήτημα της αυστηροποίησης της ποινής της παράνομης οπλοκατοχής.

Οι ποινές-χάδια πρέπει να μετατραπούν σε καθείρξεις ώστε να αντιληφθούν όλοι πως κάθε παράνομο όπλο θα τους οδηγήσει στη φυλακή, χωρίς να μπορούν να επικαλεστούν το οποιοδήποτε παράθυρο του νόμου που υπάρχει σήμερα. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανοίγει έναν κύκλο ενεργειών της κυβέρνησης, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων μελών της κυβέρνησης σε διαφορετικά επίπεδα.

Πηγή: parapolitika.gr