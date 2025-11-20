ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού επιστρέφει στα Χανιά.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Αρχιτεκτονική, διακυβέρνηση και επιχειρηματικότητα συνομιλούν στο

Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στα Χανιά

Στις 22 Νοεμβρίου 2025, το εμβληματικό Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά φιλοξενεί το 6
ο
Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, με θέμα «Humans and Algorithms».
Πρόκειται για ένα πεδίο όπου η επιχειρηματικότητα, η αρχιτεκτονική και η τεχνολογία
ως μέσο υλοποίησης πολιτικών γεννούν σύγχρονα πρωτόκολλα για τον ελληνικό
τουρισμό και την ποιότητα των τόπων.

Στις 22 Νοεμβρίου 2025, το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού – σε
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Design Ambassador, του
ηλεκτρονικού περιοδικού ARCHISEARCH.gr, του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της
Μεσογείου και του Ανδρέα Θεοδωρίδη (Επίκουρος Καθηγητής NYIT, ερευνητής
συνεργάτης Yale CEA) και επιμέλεια περιεχομένου από την Δανάη Μακρή (Head of
Strategy & Content, Design Ambassador), την Ισαβέλλα Ζαμπετάκη
(Δημοσιογράφο) και τον Ανδρέα Θεοδωρίδη – με την υποστήριξη και Αιγίδα του
Δήμου Χανίων – επιστρέφει στο εμβληματικό Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά.

Το
καινοτόμο ελληνικό φόρουμ στη διασταύρωση αρχιτεκτονικής και τουρισμού

διαμορφώνει σύγχρονα πρωτόκολλα μέσα από επιχειρηματικότητα και
επενδύσεις, τεχνολογία ως μέσο υλοποίησης πολιτικών, και αρχιτεκτονική.
Το συνέδριο διευρύνει τον διάλογο με όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων,
ξεπερνώντας τα κλαδικά όρια.

Η ανταλλαγή ιδεών είναι προσανατολισμένη στην
εφαρμογή: καθαρά δεδομένα, πρακτικές μέθοδοι, μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος
είναι οι συμμετέχοντες να είναι πλήρως ενημερωμένοι, ώστε οι αποφάσεις να
ωριμάζουν ταχύτερα, οι δράσεις να ξεκινούν έγκαιρα και οι συνέργειες να έχουν απτό
αντίκρισμα.

Το φετινό θέμα, «Humans and Algorithms», προσεγγίζει τον τουρισμό και την
αρχιτεκτονική σε μια περίοδο επιταχυνόμενων επενδύσεων και ισχυρής τεχνολογικής
ανόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αυθεντικός κρητικός τρόπος ζωής λειτουργεί ως
σταθερά που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του τόπου, της οικονομίας και του
πολιτισμού, σήμερα και αύριο.

Η Κρήτη γίνεται το πεδίο για ουσιαστικά ερωτήματα:
πώς διαφυλάσσεται η ψυχή του τόπου σε συνθήκες υπερφόρτισης, πώς η
τεχνολογία γίνεται μέσο υλοποίησης πολιτικών και σχεδιασμού χωρίς να
ομογενοποιεί, ποια εργαλεία στρατηγικής και ποιοι σχεδιασμοί συγκροτούν ανθεκτική
τουριστική ταυτότητα.

Το συνέδριο προσκαλεί όσους σχεδιάζουν, επενδύουν και
διοικούν να συνδιαμορφώσουν εφαρμόσιμες ιδέες με άμεση αξία για τους τόπους
μας.
Τα πάνελ φωτίζουν θεματικές όπως οι DMOs και η νέα διακυβέρνηση προορισμών,
με τεχνολογία ως μέσο υλοποίησης πολιτικών και κοινά πρωτόκολλα προβολής· τα
γεωχωρικά δεδομένα και οι ανοιχτές πλατφόρμες ως υποδομή τεκμηριωμένων
αποφάσεων στον αστικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό·

η «Κρήτη πέρα από το sea
& sun», όπου πολιτιστική ταυτότητα και ψηφιακή ερμηνεία οδηγούν σε meaningful
travel· το Authentic Cretan Well-Being, με τη φιλοξενία να λειτουργεί ως ζωντανό
οικοσύστημα παραγωγής, διατροφής και ευεξίας· και οι υποδομές πρώτης και
τελευταίας εντύπωσης (αεροδρόμια, λιμάνια, κινητικότητα) ως κομβικά σημεία
εμπειρίας και ταυτότητας.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη με δωρεάν προεγγραφή εδώ.

Ώρα έναρξης 11:30

Website www.atcrete.gr / Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Xoρηγοί : Platinum Sponsor ALUMIL, Gold Sponsor ELVIAL, Silver Sponsor
EUROPA PROFIL, Grand Sponsor NEOKEM Scent Experience Sponsor: SCENT
LINQ , Gift Sponsor: APIVITA Banners Sponsor: MULTIPLO – EVIN INTZOGLOU

Stage Design Sponsor: PAPADATOS Hospitality Sponsors: SAMARIA HOTEL,
KYDON HOTEL, PORTO VENEZIANO, Media Partner: ΟΙΚΟΔΟΜiN

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ξεκινά άμεσα το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας...

0
Σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά...

0
Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη...

Ξεκινά άμεσα το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας...

0
Σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά...

0
Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«ΣπουδάΖω Κρήτη – Γνώρισε τις Πανεπιστημιακές Σχολές της Κρήτης»: Οι μαθητές των λυκείων της Κρήτης ενημερώνονται για τις επιλογές σπουδών
Επόμενο άρθρο
Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ξεκινά άμεσα το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας στο Μαλεβίζι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη...

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τα προβλήματα που προκαλεί στις επιχειρήσεις η δυσλειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιου...

Χριστούγεννα στην πόλη 2025: Ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί! Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και μεγάλη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST