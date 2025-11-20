Το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού επιστρέφει στα Χανιά.

Η Αρχιτεκτονική, διακυβέρνηση και επιχειρηματικότητα συνομιλούν στο

Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στα Χανιά

Στις 22 Νοεμβρίου 2025, το εμβληματικό Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά φιλοξενεί το 6

ο

Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, με θέμα «Humans and Algorithms».

Πρόκειται για ένα πεδίο όπου η επιχειρηματικότητα, η αρχιτεκτονική και η τεχνολογία

ως μέσο υλοποίησης πολιτικών γεννούν σύγχρονα πρωτόκολλα για τον ελληνικό

τουρισμό και την ποιότητα των τόπων.

Στις 22 Νοεμβρίου 2025, το Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού – σε

συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Design Ambassador, του

ηλεκτρονικού περιοδικού ARCHISEARCH.gr, του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της

Μεσογείου και του Ανδρέα Θεοδωρίδη (Επίκουρος Καθηγητής NYIT, ερευνητής

συνεργάτης Yale CEA) και επιμέλεια περιεχομένου από την Δανάη Μακρή (Head of

Strategy & Content, Design Ambassador), την Ισαβέλλα Ζαμπετάκη

(Δημοσιογράφο) και τον Ανδρέα Θεοδωρίδη – με την υποστήριξη και Αιγίδα του

Δήμου Χανίων – επιστρέφει στο εμβληματικό Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά.

Το

καινοτόμο ελληνικό φόρουμ στη διασταύρωση αρχιτεκτονικής και τουρισμού

διαμορφώνει σύγχρονα πρωτόκολλα μέσα από επιχειρηματικότητα και

επενδύσεις, τεχνολογία ως μέσο υλοποίησης πολιτικών, και αρχιτεκτονική.

Το συνέδριο διευρύνει τον διάλογο με όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων,

ξεπερνώντας τα κλαδικά όρια.

Η ανταλλαγή ιδεών είναι προσανατολισμένη στην

εφαρμογή: καθαρά δεδομένα, πρακτικές μέθοδοι, μετρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος

είναι οι συμμετέχοντες να είναι πλήρως ενημερωμένοι, ώστε οι αποφάσεις να

ωριμάζουν ταχύτερα, οι δράσεις να ξεκινούν έγκαιρα και οι συνέργειες να έχουν απτό

αντίκρισμα.

Το φετινό θέμα, «Humans and Algorithms», προσεγγίζει τον τουρισμό και την

αρχιτεκτονική σε μια περίοδο επιταχυνόμενων επενδύσεων και ισχυρής τεχνολογικής

ανόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αυθεντικός κρητικός τρόπος ζωής λειτουργεί ως

σταθερά που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του τόπου, της οικονομίας και του

πολιτισμού, σήμερα και αύριο.

Η Κρήτη γίνεται το πεδίο για ουσιαστικά ερωτήματα:

πώς διαφυλάσσεται η ψυχή του τόπου σε συνθήκες υπερφόρτισης, πώς η

τεχνολογία γίνεται μέσο υλοποίησης πολιτικών και σχεδιασμού χωρίς να

ομογενοποιεί, ποια εργαλεία στρατηγικής και ποιοι σχεδιασμοί συγκροτούν ανθεκτική

τουριστική ταυτότητα.

Το συνέδριο προσκαλεί όσους σχεδιάζουν, επενδύουν και

διοικούν να συνδιαμορφώσουν εφαρμόσιμες ιδέες με άμεση αξία για τους τόπους

μας.

Τα πάνελ φωτίζουν θεματικές όπως οι DMOs και η νέα διακυβέρνηση προορισμών,

με τεχνολογία ως μέσο υλοποίησης πολιτικών και κοινά πρωτόκολλα προβολής· τα

γεωχωρικά δεδομένα και οι ανοιχτές πλατφόρμες ως υποδομή τεκμηριωμένων

αποφάσεων στον αστικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό·

η «Κρήτη πέρα από το sea

& sun», όπου πολιτιστική ταυτότητα και ψηφιακή ερμηνεία οδηγούν σε meaningful

travel· το Authentic Cretan Well-Being, με τη φιλοξενία να λειτουργεί ως ζωντανό

οικοσύστημα παραγωγής, διατροφής και ευεξίας· και οι υποδομές πρώτης και

τελευταίας εντύπωσης (αεροδρόμια, λιμάνια, κινητικότητα) ως κομβικά σημεία

εμπειρίας και ταυτότητας.

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη με δωρεάν προεγγραφή εδώ.

Ώρα έναρξης 11:30

Website www.atcrete.gr / Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Xoρηγοί : Platinum Sponsor ALUMIL, Gold Sponsor ELVIAL, Silver Sponsor

EUROPA PROFIL, Grand Sponsor NEOKEM Scent Experience Sponsor: SCENT

LINQ , Gift Sponsor: APIVITA Banners Sponsor: MULTIPLO – EVIN INTZOGLOU

Stage Design Sponsor: PAPADATOS Hospitality Sponsors: SAMARIA HOTEL,

KYDON HOTEL, PORTO VENEZIANO, Media Partner: ΟΙΚΟΔΟΜiN