Το βίντεο με θύματα γυναικοκτονιών που καθηλώνει – «Είμαι μία και είμαστε όλες»

Επτά γυναίκες που δολοφονήθηκαν «επιστρέφουν» μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και στέλνουν το δικό τους μήνυμα – «Δεν είναι τίτλοι ειδήσεων, ήταν ζωές και έσβησαν βίαια»

Στις 25 Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τη διαφορά: στρέφει το βλέμμα στις γυναίκες που η κοινωνία συνήθως παραβλέπει, μέχρι να είναι πολύ αργά. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανατριχιαστικό ντοκουμέντο για τις γυναικοκτονίες που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους – οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά μέλη του «Γίνε Άνθρωπος» – το βίντεο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανασυνθέσει με ακρίβεια τα πρόσωπα των:

Ελένης Τοπαλούδη

Κυριακής Γρίβα

Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Σοφίας Σαββίδου

Πολυξένης Μπέρδου

Ερατούς Μανωλακέλλη

Ντόρας Ζαχαριά

Στόχος του βίντεο είναι να αποκαταστήσει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από κάθε γυναικοκτονία και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να δει αυτές τις γυναίκες όχι ως υποθεσεις, αλλά ως πρόσωπα.

Δείτε το βίντεο:

Τη δημιουργία του βίντεο επιμελήθηκε ο Αντώνης Αγγελίδης, τραγουδοποιός, βιντεογράφος και Αντιπρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος» ο οποίος υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μουσική σύνθεση και την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Το κείμενο της αφήγησης έχει γραφτεί από τη Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Πρόεδρο του «Γίνε Άνθρωπος». Την τελική φωνή και παρουσία στο βίντεο δίνει η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του «Γίνε Άνθρωπος», η οποία δίνει συνέχεια στη φωνή τους.

Το βίντεο θέτει στο επίκεντρο μια απλή, αλλά συχνά ξεχασμένη αλήθεια: πίσω από κάθε δολοφονία υπήρχε μια γυναίκα που μπορούσε να σωθεί – αν η κοινωνία είχε δράσει νωρίτερα.

Η καμπάνια συνοψίζεται στο κάλεσμα: «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε άνθρωπος».

Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η 27χρονη Γαρυφαλλιά δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Φολέγανδρο, την 16η Ιουλίου του 2021.

Ελένη Τοπαλούδη

Η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο κακοποιήθηκε, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, τον Νοέμβριο του 2018.

Ερατώ Μανωλακέλλη

Στις 24 Μαΐου του 2019 στη Λέσβο, η 24χρονη Ερατώ δολοφονήθηκε από τον 25χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος την πυροβόλησε εν ψυχρώ με κυνηγετικό όπλο.

Σοφία Σαββίδου – Πολυξένη Μπέρδου

Τον Μάρτιο του 2020, η Σοφία Σαββίδου δολοφονήθηκε μαζί με τη συνάδελφό της και πρώην σύζυγο του δράστη, Πολυξένη Μπέρδου, στο χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά, όπου εργάζονταν.

Ντόρα Ζαχαριά

Η 31χρονη εκπαιδευτικός δολοφονήθηκε στη Ρόδο από τον πρώην σύντροφό της, τον Σεπτέμβρη του 2021, στη Ρόδο.

Κυριακή Γρίβα

Η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί για να ζητήσει βοήθεια, την 1η Απριλίου του 2024.