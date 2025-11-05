Τοποθετούνται τα νέα φωτιστικά σώματα και οι σχάρες των δένδρων στην πλατεία Ελευθερίας

Αυτοψία στις εργασίες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αυτοψία στις εργασίες τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων και των σχαρών των δένδρων στην πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Εύη Παπαδάκη.

Η τοποθέτηση των οκτώ νέων φωτιστικών (δυο στην πλατεία Νίκου Καζαντζάκη και έξι στην πλατεία Ελευθερίας) θα ολοκληρωθεί άμεσα, πιθανότατα εντός της ημέρας, ενώ προχωράει και η τοποθέτηση των επιγεμιζόμενων σχαρών περιμετρικά των δένδρων της πλατείας.