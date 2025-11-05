ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τοποθετούνται τα νέα φωτιστικά σώματα και οι σχάρες των δένδρων στην πλατεία Ελευθερίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτοψία στις εργασίες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Αυτοψία στις εργασίες τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων και των σχαρών των δένδρων στην πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Εύη Παπαδάκη.

Η τοποθέτηση των οκτώ νέων φωτιστικών (δυο στην πλατεία Νίκου Καζαντζάκη και έξι στην πλατεία Ελευθερίας) θα ολοκληρωθεί άμεσα, πιθανότατα εντός της ημέρας, ενώ προχωράει και η τοποθέτηση των επιγεμιζόμενων σχαρών περιμετρικά των δένδρων της πλατείας.

