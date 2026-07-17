Tουριστικοί Φορείς:Πεζόδρομοι Πόλεων Κρήτης ΄΄Ωρα Μηδέν΄΄

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

Προς

Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος Κρήτης κο Ιωάννη Ορφανό

Αξιότιμε κε Αρχιπλοίαρχε,

Αγαπητέ κε Ορφανέ,

Η κατάσταση που επικρατεί στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Καθημερινά δεχόμαστε πληθώρα παραπόνων από επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι μας δηλώνουν ότι δεν έχουν συναντήσει σε κανένα άλλο τουριστικό προορισμό του κόσμου αντίστοιχη εικόνα.

Σε όλους σχεδόν τους πεζόδρομους παρατηρούνται φορτηγά τροφοδοσίας να εισέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, ενώ το πλέον επικίνδυνο φαινόμενο είναι η ανεξέλεγκτη διέλευση αυτοκινήτων, χρηματαποστολών, απορριμματοφόρων και δικύκλων διανομής (delivery), τα οποία κινούνται συχνά με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα σε πεζούς, οργανωμένα γκρουπ επισκεπτών και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Η εικόνα αυτή δεν προσβάλλει μόνο τον τουρισμό και την αισθητική των πόλεών μας, αλλά δημιουργεί καθημερινά σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Για τον λόγο αυτό, σας ζητούμε να θέσετε ως άμεση προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες, οι οποίοι προβλέπονται ιδιαίτερα δυναμικοί για τον τουρισμό της Κρήτης, την εφαρμογή μιας συντονισμένης εκστρατείας με σύνθημα:

«ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ»

με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και την απόλυτη απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των ειδών τροχοφόρων στους πεζόδρομους των πόλεων της Κρήτης, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και μόνο στις επιτρεπόμενες ώρες.

Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της Κρήτης και τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου αυτές λειτουργούν, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη, να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και να αναβαθμιστεί η εικόνα των πόλεων μας.

Απευθυνόμαστε και σε εσάς, ζητώντας να επικεντρώσετε την προσοχή σας στους πεζόδρομους που βρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών. Πιστεύουμε ότι η συστηματική παρουσία και οι έλεγχοι των Λιμενικών Αρχών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση της τάξης, της νομιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας αυτών των χώρων, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της εικόνας και της καθημερινότητας κάθε πόλης.

(Αντίστοιχη επιστολή αποστέλλουμε και προς τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης, κ. Γιώργο Μαρινάκη, με την παράκληση να συντονίσει τις ενέργειες όλων των Δημάρχων του νησιού και τον Γενικό Δντή Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Δούκη, με την παράκληση να συντονίσει τις ενέργειες όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος).

Με εκτίμηση,

Οι Τουριστικοί & Επαγγελματικοί Φορείς της Κρήτης

Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης,

Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου,

Ένωση Ξενοδόχων Χανίων,

Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου,

Ένωση Ξενοδόχων Σητείας,

Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας,

Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων,

Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και Δίκυκλων,

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και δίκυκλων “ Ηνίοχος ”,

Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Νομού Χανίων “ ΑΠΤΕΡΑ ”,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης,

Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων της Π.Ε. Ρεθύμνου,

Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης,

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας.

Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Σητείας(ΕΣΤΙΑ)

Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων Μακρύ Γιαλού.

Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΕΡΜΗΣ)

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Σύλλογοι Εστίασης και Καταστημάτων Νομού Ηρακλείου

ΟΕΒΕΝΗ -Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηρακλείου

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Επιμελητήριο Ρεθύμνου

Επιμελητήριο Λασιθίου