Τουρισμός: Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της παρά τη συνολική αβεβαιότητα – Παραδοσιακοί προορισμοί όπως η Κρήτη συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση

Ποιος Tour Operator επενδύει – Οι αλλαγές στις προτιμήσεις

Με δεσποτικό τρόπο ο πόλεμος συνθλίβει τις όποιες προβλέψεις για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα που πέφτουν οι βόμβες ισοπεδώνεται η ζήτηση και καθηλώνονται οι κρατήσεις. Όλοι ελπίζουν ότι οι Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν και ότι η Ελλάδα μετά το overbooking της Ισπανίας θα γεμίσει και αυτή. Μάλιστα κάποιοι Tour Operators επενδύουν μέσα στην κρίση.

Ήδη καταγράφονται ανακατατάξεις στη διεθνή τουριστική ζήτηση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τη Δυτική Μεσόγειο να ενισχύεται σημαντικά, ενώ η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της παρά τη συνολική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προορισμοί όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία σημειώνουν αυξημένη ζήτηση, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται σε περιοχές που θεωρούνται πιο «ασφαλείς». Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για την Καραϊβική και τις ΗΠΑ, κυρίως για επανακρατήσεις ταξιδιών.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία σημειώνει «άλμα κρατήσεων», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας, χάρη στη μεγάλη προσφορά καταλυμάτων.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους short-haul προορισμούς, μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερή επιλογή για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

Πίεση στις τιμές

Η αγορά εμφανίζεται διττή. Από τη μία πλευρά, οι ταξιδιώτες δείχνουν συγκρατημένοι, από την άλλη όμως αναζητούν ευκαιρίες, ιδιαίτερα για ταξίδια μετά το Πάσχα.

Πολλοί πράκτορες ενθαρρύνουν τους πελάτες να «κλειδώσουν» τιμές τώρα, εκτιμώντας ότι όσο παρατείνεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ανόδου των τιμών, κυρίως λόγω κόστους καυσίμων και αεροπορικών ναύλων.

Επισημαίνεται εδώ ότι οι τιμές για την Καραϊβική πλησιάζουν επίπεδα υψηλής σεζόν, ενώ η διαθεσιμότητα σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, αρχίζει να «σφίγγει» για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αλλαγές στις προτιμήσεις

Τούτων δοθέντων η τάση δείχνει μετατόπιση προς τη Δυτική Μεσόγειο και προορισμούς εκτός περιοχών που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση. Αντίθετα, η Ανατολική Μεσόγειος εμφανίζει πιο συγκρατημένη ζήτηση, με ταξιδιώτες να εκφράζουν επιφυλάξεις για χώρες όπως η Κύπρος και η Τουρκία.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για:

city breaks και κρουαζιέρες στη Βόρεια Ευρώπη

premium καταλύματα 4 και 5 αστέρων

προορισμούς χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί, αλλά παραμένουν αποφασισμένοι να ταξιδέψουν, επιλέγοντας προορισμούς με καλή συνδεσιμότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Παρά τις αναταράξεις, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Οι κρατήσεις για την Ευρώπη αντιστοιχούν στο 67% του συνόλου, ενώ η ζήτηση για εναλλακτικούς «ήλιου και θάλασσας» προορισμούς παραμένει ισχυρή.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την περίοδο μετά το Πάσχα, εκτιμώντας ότι η ταξιδιωτική ζήτηση θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, με βασικό παράγοντα την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών και τη σταθερότητα των προορισμών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, ο τουρισμός προσαρμόζεται γρήγορα, με την Ελλάδα να παραμένει στο «κάδρο» των ισχυρών επιλογών για το φετινό καλοκαίρι.

Κάποιοι επενδύουν

Την ίδια στιγμή ο όμιλος Anex ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, εντάσσοντας δύο ακόμη νησιωτικούς προορισμούς στο χαρτοφυλάκιο του για τη θερινή περίοδο του 2026: την Κάρπαθο και την Κεφαλονιά.

Η διεύρυνση αυτή εδράζεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου, με τα νέα πακέτα να διατίθενται μέσω των brands στη γερμανική αγορά Anex Tour, Bucher Reisen και Neckermann. Οι δύο προορισμοί έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη ενισχυμένο πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2026, το οποίο περιλαμβάνει πλέον και την Πελοπόννησο, καθώς και προϊόντα θαλάσσιου τουρισμού όπως οι κρουαζιέρες με γιοτ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντος της εταιρείας, Lothar Münzenthaler, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους «ξεκάθαρους κερδισμένους» της φετινής τουριστικής σεζόν. Όπως υποστηρίζει, παραδοσιακοί προορισμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση, την ώρα που ενισχύεται το ενδιαφέρον για μικρότερα νησιά και πιο εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Εστίαση στην ποικιλομορφία

Στην Κεφαλονιά, η Anex προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται boutique μονάδες όπως το The Alley Boutique Hotel & Spa στο Αργοστόλι, adults-onlyκαταλύματα όπως το Celestial All Suites, αλλά και παραθαλάσσια resorts όπως το Ionian Emerald Hotel. Στόχος είναι η τοποθέτηση του νησιού ως πολυδιάστατου προορισμού, ικανού να καλύψει διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών.

Για την Κεφαλονιά, προβλέπονται δύο εβδομαδιαίες πτήσεις από τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο με την Discover Airlines, ενώ η Condor θα πραγματοποιεί επιπλέον πτήση κάθε Σάββατο από το Μόναχο.

Αντίστοιχα, στην Κάρπαθο το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 15 μονάδες κατηγορίας τριών έως πέντε αστέρων, με έμφαση σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία, οικογενειακές επιχειρήσεις και boutique καταλύματα. Στις διαθέσιμες επιλογές συγκαταλέγονται τα Albatros, Alimounda Mare και Almi Luxury Rooms, ενισχύοντας την εικόνα του νησιού ως αυθεντικού και εναλλακτικού προορισμού.

Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας

Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη των νέων προορισμών διαδραματίζει η απευθείας αεροπορική σύνδεση.

Για την Κάρπαθο, η Anexέχει εντάξει στο πρόγραμμά της πτήσεις κάθε Τρίτη από το Ντίσελντορφ, το Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ με την Eurowings, ενώ η Austrian Airlines προσφέρει επιπλέον τρεις εβδομαδιαίες συνδέσεις από τη Βιέννη.

