Τουρισμός: Στο top10 των Ευρωπαίων τουριστών η Ελλάδα

Ο ελληνικός τουρισμός έχει ανεβάσει ταχύτητα – Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο τουρισμός και τους χειμερινούς μήνες, κυρίως στην Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η στροφή των Ευρωπαίων προς ασφαλείς προορισμούς δεν είναι πια καλοκαιρινό φαινόμενο. Η τάση, που έγινε αισθητή πέρυσι τον χειμώνα και ενισχύθηκε το καλοκαίρι, φαίνεται πως επεκτείνεται δυναμικά και στους χειμερινούς μήνες.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά μία θέση μεταξύ των 10 χωρών προς τις οποίες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι το προσεχές διάστημα, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, δηλαδή την περίοδο χαμηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC), η Ελλάδα με μερίδιο 5% καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη δεκάδα, ισοβαθμώντας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία.

Πρωταθλήτρια και είναι η Ισπανία 12%, Ιταλία και Γαλλία ακολουθούν με μερίδιο 8% και η Γερμανία 6%. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν Αυστρία και Τουρκία με μερίδιο 4% και η Κροατία στο 3%.

Ως προς τις επιμέρους αγορές, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία θέση στο top 5 των Αυστριακών με μερίδιο 5%, τη στιγμή που η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή στο 13%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη βρετανική αγορά, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μερίδιο 5% και την Ισπανία να βρίσκεται στην κορυφή με μερίδιο 17%.

Την τέταρτη θέση με μερίδιο 7% -το υψηλότερο της χώρας μας- καταλαμβάνει η Ελλάδα στα πλάνα των Γάλλων, οι οποίοι τοποθετούν την Ισπανία με μερίδιο 13% στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τη πολωνική αγορά, η χώρα μας με μερίδιο 6% βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, με την Ισπανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μερίδιο 11%.

Τέλος, η χώρα μας είναι απούσα από τις αντίστοιχες λίστες των Βέλγων, των Ολλανδών, των Γερμανών, των Ιταλών, των Ισπανών και των Ελβετών, όπως προκύπτει από την έκθεση της ETC.

Η προτεραιότητα

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια, δείχνοντας σταθερό ενθουσιασμό για την εξερεύνηση της ηπείρου, ακόμη και καθώς οι εποχές γίνονται πιο δροσερές.

Το 73% θα ταξιδέψουν σε shoulder season (μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Μαρτίου 2026), ένα ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από πέρυσι.

Τα διεθνή ταξίδια εντός της Ευρώπης βρίσκονται σε άνοδο. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (63%) σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας καταγωγής τους αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα, μια αξιοσημείωτη αύξηση 3% από το περασμένο φθινόπωρο.

Από αυτούς, το 35% σκοπεύει να επισκεφθεί γειτονικές χώρες, ενώ το 29% επιλέγει πιο μακρινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τα ταξίδια εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων δαπανών των Ευρωπαίων, με το 82% να διατηρεί ή να αυξάνει τον ταξιδιωτικό του προϋπολογισμό, πολύ περισσότερο από άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί παραμένουν το κύριο εμπόδιο για όσους δεν σχεδιάζουν ταξίδι (36%), ακολουθούμενοι από την έλλειψη χρόνου (27%).