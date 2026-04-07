Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν προ ολίγου στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με αναφορές

Πυροβολισμοί ακούστηκαν πριν από λίγο στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με αναφορές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκικά μέσα γίνεται κατανοητό ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις καθώς τρία άτομα έχουν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ έχουν τραυματιστεί και δύο αστυνομικοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σύμφωνα με τις εικόνες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά ασθενοφόρα, αλλά και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που έχουν αποκλείσει τον χώρο της επίθεσης.

Team Πολ. Κρήτης
